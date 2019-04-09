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مرابط بالحد الجنوبي يتبرع بكليته لينهي معاناة والده مع الفشل الكلوي

أُجريت العملية بنجاح في مستشفى سلطان العسكري بعد مطابقة التحاليل

أنهى الشاب سالم بن عيظة الصيعري معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته له بعد معاناة مع الغسيل، وجسد بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء.

وتفصيلاً، أجريت عملية زراعة الكلى في مستشفى مدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض بعد مطابقة التحاليل والفحوص الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وقال أحد إخوة الشاب علي الصيعري إن الوالد عانى منذ مدة فشلاً في الكلى، وإن أخي "سالم" قرر التبرع بإحدى كليتيه لوالده بمستشفى الأمير سلطان العسكري ليُنهي معاناة والده مع الغسيل.

يُذكر أن الشاب سالم الصيعري المتبرع بالكلية لوالده هو أحد أبطال القوات المسلحة بوزارة الدفاع، ومن المشاركين حاليًا في عاصفة الحزم بالحد الجنوبي.

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مرابط بالحد الجنوبي يتبرع بكليته لينهي معاناة والده مع الفشل الكلوي
سبق

أنهى الشاب سالم بن عيظة الصيعري معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته له بعد معاناة مع الغسيل، وجسد بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء.

وتفصيلاً، أجريت عملية زراعة الكلى في مستشفى مدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض بعد مطابقة التحاليل والفحوص الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وقال أحد إخوة الشاب علي الصيعري إن الوالد عانى منذ مدة فشلاً في الكلى، وإن أخي "سالم" قرر التبرع بإحدى كليتيه لوالده بمستشفى الأمير سلطان العسكري ليُنهي معاناة والده مع الغسيل.

يُذكر أن الشاب سالم الصيعري المتبرع بالكلية لوالده هو أحد أبطال القوات المسلحة بوزارة الدفاع، ومن المشاركين حاليًا في عاصفة الحزم بالحد الجنوبي.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
11:43 PM

مرابط بالحد الجنوبي يتبرع بكليته لينهي معاناة والده مع الفشل الكلوي

أُجريت العملية بنجاح في مستشفى سلطان العسكري بعد مطابقة التحاليل

A A A
علي حفول - شرورة
7
7,426

أنهى الشاب سالم بن عيظة الصيعري معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته له بعد معاناة مع الغسيل، وجسد بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء.

وتفصيلاً، أجريت عملية زراعة الكلى في مستشفى مدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض بعد مطابقة التحاليل والفحوص الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وقال أحد إخوة الشاب علي الصيعري إن الوالد عانى منذ مدة فشلاً في الكلى، وإن أخي "سالم" قرر التبرع بإحدى كليتيه لوالده بمستشفى الأمير سلطان العسكري ليُنهي معاناة والده مع الغسيل.

يُذكر أن الشاب سالم الصيعري المتبرع بالكلية لوالده هو أحد أبطال القوات المسلحة بوزارة الدفاع، ومن المشاركين حاليًا في عاصفة الحزم بالحد الجنوبي.

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