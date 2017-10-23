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رئيس النصر "مسلي": جماهيرنا عند حسن الظن.. وسنقدم موسمًا مختلفًا

قدم رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، الشكر لجماهير ناديه الذين حضروا تدريب الفريق الأول لكرة القدم، أمس الجمعة، بملعب مرسول بارك، مؤكدًا أن موقفهم ليس بغريب على جماهير وأنصار الفريق؛ لأنهم دائمًا عند حسن الظن.

وأكد آل معمر خلال حديثه لجماهير النصر التي حضرت في مدرجات ملعب مرسول بارك أثناء خوض الفريق تدريباته، أن الأوفياء هم من يقفون بجوار فريقهم رغم الخسارة الأخيرة أمام الهلال "آسيويًّا"، وقال: "نعدهم بأن الفريق سيقدم موسمًا يرضي طموحهم وتطلعاتهم".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس النصر "مسلي": جماهيرنا عند حسن الظن.. وسنقدم موسمًا مختلفًا
سبق

قدم رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، الشكر لجماهير ناديه الذين حضروا تدريب الفريق الأول لكرة القدم، أمس الجمعة، بملعب مرسول بارك، مؤكدًا أن موقفهم ليس بغريب على جماهير وأنصار الفريق؛ لأنهم دائمًا عند حسن الظن.

وأكد آل معمر خلال حديثه لجماهير النصر التي حضرت في مدرجات ملعب مرسول بارك أثناء خوض الفريق تدريباته، أن الأوفياء هم من يقفون بجوار فريقهم رغم الخسارة الأخيرة أمام الهلال "آسيويًّا"، وقال: "نعدهم بأن الفريق سيقدم موسمًا يرضي طموحهم وتطلعاتهم".

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
01:41 PM

رئيس النصر "مسلي": جماهيرنا عند حسن الظن.. وسنقدم موسمًا مختلفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، الشكر لجماهير ناديه الذين حضروا تدريب الفريق الأول لكرة القدم، أمس الجمعة، بملعب مرسول بارك، مؤكدًا أن موقفهم ليس بغريب على جماهير وأنصار الفريق؛ لأنهم دائمًا عند حسن الظن.

وأكد آل معمر خلال حديثه لجماهير النصر التي حضرت في مدرجات ملعب مرسول بارك أثناء خوض الفريق تدريباته، أن الأوفياء هم من يقفون بجوار فريقهم رغم الخسارة الأخيرة أمام الهلال "آسيويًّا"، وقال: "نعدهم بأن الفريق سيقدم موسمًا يرضي طموحهم وتطلعاتهم".

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