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ميدان فروسية بقعاء ينظم حفل سباقه الرابع لدعم فهد بن نايف الطماش

بحضور عدد من الإعلاميين وجمع غفير من جماهير ومحبي الرياضة

نظّم ميدان فروسية محافظة بقعاء حفل سباقه الرابع على دعم فهد بن نايف الطماش الشمري، وذلك عصر اليوم الاثنين، بحضور رئيس مركز الشعلانية خالد النايف الطماش، وعدد من الضيوف والإعلاميين وجمع غفير من جماهير ومحبي رياضة الفروسية بالمحافظة.

وكانت مسافة شوطي الحفل الرابع 1400م؛ حيث حقق المركز الأول في الشوط الأول للفئة "مفتوح الدرجات"، الجواد"بطحان" للمالك اسطبل العقلاء، والمدرب خلف الهدلان، والخيال أسامة الهدلان. وجاء في المركز الثاني الجواد "سنام الخير" للمالك محمد فهد البقعاوي، والمدرب حمود الفهد، والخيال حجي الجبر. وحل في المركز الثالث الجواد "نطاح" للمالك والمدرب حجر الحجي، والخيال سلطان الجبر. وجاء في المركز الرابع الجواد "أخو صعبة" للمالك بندر الدهيش، والمدرب عبدالله التميمي، بالخيال عبدالله الرخيص.

وفي الشوط الثاني للفئة (0-2)؛ حقق الجواد "جسيم" للمالك عبدالله السليمان، والمدرب رائد حمود، بالخيال عبدالله السليمان المركز الأول. وحل ثانياً الجواد "ابن الحاكم" للمالك والمدرب حمدان المبروك. وجاء ثالثاً الجواد "يسند " للمالك والمدرب أنور المرشدي، والخيال ياسر الساير.

فيما حقق الجواد "مضنون" للمالك مشعل التمياط، والمدرب تركي القحطاني، بالخيال ذرب التمياط المركز الرابع.

وفي نهاية السباق، تم تكريم الفائزين من قبل رئيس مركز الشعلانية الداعم فهد الطماش، ومدير ميدان بقعاء ماجد المرشدي.

فيما تم تقديم درع تذكارية لفهد الطماش راعي الحفل من قبل إدارة ميدان بقعاء تقديراً وشكراً له على دعمه.

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ميدان فروسية بقعاء ينظم حفل سباقه الرابع لدعم فهد بن نايف الطماش
سبق

نظّم ميدان فروسية محافظة بقعاء حفل سباقه الرابع على دعم فهد بن نايف الطماش الشمري، وذلك عصر اليوم الاثنين، بحضور رئيس مركز الشعلانية خالد النايف الطماش، وعدد من الضيوف والإعلاميين وجمع غفير من جماهير ومحبي رياضة الفروسية بالمحافظة.

وكانت مسافة شوطي الحفل الرابع 1400م؛ حيث حقق المركز الأول في الشوط الأول للفئة "مفتوح الدرجات"، الجواد"بطحان" للمالك اسطبل العقلاء، والمدرب خلف الهدلان، والخيال أسامة الهدلان. وجاء في المركز الثاني الجواد "سنام الخير" للمالك محمد فهد البقعاوي، والمدرب حمود الفهد، والخيال حجي الجبر. وحل في المركز الثالث الجواد "نطاح" للمالك والمدرب حجر الحجي، والخيال سلطان الجبر. وجاء في المركز الرابع الجواد "أخو صعبة" للمالك بندر الدهيش، والمدرب عبدالله التميمي، بالخيال عبدالله الرخيص.

وفي الشوط الثاني للفئة (0-2)؛ حقق الجواد "جسيم" للمالك عبدالله السليمان، والمدرب رائد حمود، بالخيال عبدالله السليمان المركز الأول. وحل ثانياً الجواد "ابن الحاكم" للمالك والمدرب حمدان المبروك. وجاء ثالثاً الجواد "يسند " للمالك والمدرب أنور المرشدي، والخيال ياسر الساير.

فيما حقق الجواد "مضنون" للمالك مشعل التمياط، والمدرب تركي القحطاني، بالخيال ذرب التمياط المركز الرابع.

وفي نهاية السباق، تم تكريم الفائزين من قبل رئيس مركز الشعلانية الداعم فهد الطماش، ومدير ميدان بقعاء ماجد المرشدي.

فيما تم تقديم درع تذكارية لفهد الطماش راعي الحفل من قبل إدارة ميدان بقعاء تقديراً وشكراً له على دعمه.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
10:42 PM

ميدان فروسية بقعاء ينظم حفل سباقه الرابع لدعم فهد بن نايف الطماش

بحضور عدد من الإعلاميين وجمع غفير من جماهير ومحبي الرياضة

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منصور الشلاقي - حائل
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نظّم ميدان فروسية محافظة بقعاء حفل سباقه الرابع على دعم فهد بن نايف الطماش الشمري، وذلك عصر اليوم الاثنين، بحضور رئيس مركز الشعلانية خالد النايف الطماش، وعدد من الضيوف والإعلاميين وجمع غفير من جماهير ومحبي رياضة الفروسية بالمحافظة.

وكانت مسافة شوطي الحفل الرابع 1400م؛ حيث حقق المركز الأول في الشوط الأول للفئة "مفتوح الدرجات"، الجواد"بطحان" للمالك اسطبل العقلاء، والمدرب خلف الهدلان، والخيال أسامة الهدلان. وجاء في المركز الثاني الجواد "سنام الخير" للمالك محمد فهد البقعاوي، والمدرب حمود الفهد، والخيال حجي الجبر. وحل في المركز الثالث الجواد "نطاح" للمالك والمدرب حجر الحجي، والخيال سلطان الجبر. وجاء في المركز الرابع الجواد "أخو صعبة" للمالك بندر الدهيش، والمدرب عبدالله التميمي، بالخيال عبدالله الرخيص.

وفي الشوط الثاني للفئة (0-2)؛ حقق الجواد "جسيم" للمالك عبدالله السليمان، والمدرب رائد حمود، بالخيال عبدالله السليمان المركز الأول. وحل ثانياً الجواد "ابن الحاكم" للمالك والمدرب حمدان المبروك. وجاء ثالثاً الجواد "يسند " للمالك والمدرب أنور المرشدي، والخيال ياسر الساير.

فيما حقق الجواد "مضنون" للمالك مشعل التمياط، والمدرب تركي القحطاني، بالخيال ذرب التمياط المركز الرابع.

وفي نهاية السباق، تم تكريم الفائزين من قبل رئيس مركز الشعلانية الداعم فهد الطماش، ومدير ميدان بقعاء ماجد المرشدي.

فيما تم تقديم درع تذكارية لفهد الطماش راعي الحفل من قبل إدارة ميدان بقعاء تقديراً وشكراً له على دعمه.

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