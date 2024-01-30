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وصول محترف الهلال الأسترالي "ميلوش ديجينك" إلى الرياض

أعلن نادي الهلال وصول محترفه الأسترالي ميلوش ديجينك إلى مدينة الرياض للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان نادي الهلال أعلن رسمياً قبل أسبوعين حصوله على توقيع مدافع فريق النجم الأحمر الصربي والمنتخب الأسترالي ميلوس ديجينيك بعد إجرائه الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار النادي إلى أن عقد اللاعب يمتد مع الفريق لمدة 3 أعوام ونصف العام ليكون بذلك اللاعب الآسيوي في قائمة الفريق بعد رحيل السوري عمر خربين عن صفوف الهلال إلى بيراميدز المصري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وصول محترف الهلال الأسترالي "ميلوش ديجينك" إلى الرياض
سبق

أعلن نادي الهلال وصول محترفه الأسترالي ميلوش ديجينك إلى مدينة الرياض للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان نادي الهلال أعلن رسمياً قبل أسبوعين حصوله على توقيع مدافع فريق النجم الأحمر الصربي والمنتخب الأسترالي ميلوس ديجينيك بعد إجرائه الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار النادي إلى أن عقد اللاعب يمتد مع الفريق لمدة 3 أعوام ونصف العام ليكون بذلك اللاعب الآسيوي في قائمة الفريق بعد رحيل السوري عمر خربين عن صفوف الهلال إلى بيراميدز المصري.

30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
12:02 AM

وصول محترف الهلال الأسترالي "ميلوش ديجينك" إلى الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال وصول محترفه الأسترالي ميلوش ديجينك إلى مدينة الرياض للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان نادي الهلال أعلن رسمياً قبل أسبوعين حصوله على توقيع مدافع فريق النجم الأحمر الصربي والمنتخب الأسترالي ميلوس ديجينيك بعد إجرائه الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار النادي إلى أن عقد اللاعب يمتد مع الفريق لمدة 3 أعوام ونصف العام ليكون بذلك اللاعب الآسيوي في قائمة الفريق بعد رحيل السوري عمر خربين عن صفوف الهلال إلى بيراميدز المصري.

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