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الفلبين تمنح الضوء الأخضر لتجارب على لقاح جانسن المضاد لكورونا

الأغذية والعقاقير ما زالت تعكف على تقييم تطبيقات شركتَي سينوفاك وكلوفر

وافقت الفلبين على إجراء تجارب إكلينيكية على لقاحٍ واقٍ من مرض كوفيد-19 من إنتاج شركة جانسن التابعة لجونسون آند جونسون، وفق ما صرّح اليوم رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الفلبينية رولاندو إنريكيه دومينغو؛ الذي قال إن بلاده قد تبدأ التجارب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف إن إدارته ما زالت تعكف على تقييم تطبيقات تجارب المرحلة الأخيرة الخاصة بشركتَي سينوفاك وكلوفر.

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الفلبين تمنح الضوء الأخضر لتجارب على لقاح جانسن المضاد لكورونا
سبق

وافقت الفلبين على إجراء تجارب إكلينيكية على لقاحٍ واقٍ من مرض كوفيد-19 من إنتاج شركة جانسن التابعة لجونسون آند جونسون، وفق ما صرّح اليوم رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الفلبينية رولاندو إنريكيه دومينغو؛ الذي قال إن بلاده قد تبدأ التجارب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف إن إدارته ما زالت تعكف على تقييم تطبيقات تجارب المرحلة الأخيرة الخاصة بشركتَي سينوفاك وكلوفر.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
10:25 AM

الفلبين تمنح الضوء الأخضر لتجارب على لقاح جانسن المضاد لكورونا

الأغذية والعقاقير ما زالت تعكف على تقييم تطبيقات شركتَي سينوفاك وكلوفر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت الفلبين على إجراء تجارب إكلينيكية على لقاحٍ واقٍ من مرض كوفيد-19 من إنتاج شركة جانسن التابعة لجونسون آند جونسون، وفق ما صرّح اليوم رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الفلبينية رولاندو إنريكيه دومينغو؛ الذي قال إن بلاده قد تبدأ التجارب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف إن إدارته ما زالت تعكف على تقييم تطبيقات تجارب المرحلة الأخيرة الخاصة بشركتَي سينوفاك وكلوفر.

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