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"آل الشيخ": بيان كبار العلماء عن الإخوان وافٍ وكاشف لحقيقة الجماعة الإرهابية

أكّد أنها تتبع أهدافها الحزبية وتتستّر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة والعنف

أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن بيان هيئة كبار العلماء حول جماعة الإخوان المسلمين شافٍ كافٍ وافٍ لا يعذر بعده أحد بالجهل بحقيقة هذه الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أنه حذّر منها منذ ما يزيد على عشرين عاماً رغم الإيذاء في العرض والنفس والمال ابتغاء مرضاة الله وخوفاً على الدين والوطن.

وفي التفاصيل: جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير آل الشيخ تعليقًا على البيان الصادر من هيئة كبار العلماء الليلة والمتضمن أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثّل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدْي ديننا الحنيف، وتتستّر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

وأكد الوزير "آل الشيخ" في التغريدة أنه حذّر من ‫جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية منذ أكثر من عشرين عامًا خوفًا على ديننا وبلادنا ومواطنينا والمسلمين أجمعين.

وأضاف: نالني منهم ومن المخدوعين بهم ما الله به عليم في نفسي وعرضي ومالي، وصمدت صابرًا أرجو المثوبة والأجر من الله سبحانه.

وخلص الوزير آل الشيخ في ختام تغريدته قائلاً: وهذا البيان الشافي الوافي لا يعذر أحد بعده بالجهل.

يُذكر أن وزير الشؤون الإسلامية اشتهر حسابه بمنصّة تويتر بفضح جماعة الإخوان المسلمين وبيان خطر أفكارهم الهدّامة، كما برزت الوزارة عبر منابرها منذ توليه مهامها من خلال أعمال كبيرة وإطلاق برامج علمية عبر منابر المساجد بالمملكة في بيان خطرهم على الدين والوطن والمجتمعات الإسلامية.

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"آل الشيخ": بيان كبار العلماء عن الإخوان وافٍ وكاشف لحقيقة الجماعة الإرهابية
سبق

أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن بيان هيئة كبار العلماء حول جماعة الإخوان المسلمين شافٍ كافٍ وافٍ لا يعذر بعده أحد بالجهل بحقيقة هذه الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أنه حذّر منها منذ ما يزيد على عشرين عاماً رغم الإيذاء في العرض والنفس والمال ابتغاء مرضاة الله وخوفاً على الدين والوطن.

وفي التفاصيل: جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير آل الشيخ تعليقًا على البيان الصادر من هيئة كبار العلماء الليلة والمتضمن أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثّل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدْي ديننا الحنيف، وتتستّر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

وأكد الوزير "آل الشيخ" في التغريدة أنه حذّر من ‫جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية منذ أكثر من عشرين عامًا خوفًا على ديننا وبلادنا ومواطنينا والمسلمين أجمعين.

وأضاف: نالني منهم ومن المخدوعين بهم ما الله به عليم في نفسي وعرضي ومالي، وصمدت صابرًا أرجو المثوبة والأجر من الله سبحانه.

وخلص الوزير آل الشيخ في ختام تغريدته قائلاً: وهذا البيان الشافي الوافي لا يعذر أحد بعده بالجهل.

يُذكر أن وزير الشؤون الإسلامية اشتهر حسابه بمنصّة تويتر بفضح جماعة الإخوان المسلمين وبيان خطر أفكارهم الهدّامة، كما برزت الوزارة عبر منابرها منذ توليه مهامها من خلال أعمال كبيرة وإطلاق برامج علمية عبر منابر المساجد بالمملكة في بيان خطرهم على الدين والوطن والمجتمعات الإسلامية.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
09:20 PM

"آل الشيخ": بيان كبار العلماء عن الإخوان وافٍ وكاشف لحقيقة الجماعة الإرهابية

أكّد أنها تتبع أهدافها الحزبية وتتستّر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة والعنف

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
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أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن بيان هيئة كبار العلماء حول جماعة الإخوان المسلمين شافٍ كافٍ وافٍ لا يعذر بعده أحد بالجهل بحقيقة هذه الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أنه حذّر منها منذ ما يزيد على عشرين عاماً رغم الإيذاء في العرض والنفس والمال ابتغاء مرضاة الله وخوفاً على الدين والوطن.

وفي التفاصيل: جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير آل الشيخ تعليقًا على البيان الصادر من هيئة كبار العلماء الليلة والمتضمن أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثّل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدْي ديننا الحنيف، وتتستّر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

وأكد الوزير "آل الشيخ" في التغريدة أنه حذّر من ‫جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية منذ أكثر من عشرين عامًا خوفًا على ديننا وبلادنا ومواطنينا والمسلمين أجمعين.

وأضاف: نالني منهم ومن المخدوعين بهم ما الله به عليم في نفسي وعرضي ومالي، وصمدت صابرًا أرجو المثوبة والأجر من الله سبحانه.

وخلص الوزير آل الشيخ في ختام تغريدته قائلاً: وهذا البيان الشافي الوافي لا يعذر أحد بعده بالجهل.

يُذكر أن وزير الشؤون الإسلامية اشتهر حسابه بمنصّة تويتر بفضح جماعة الإخوان المسلمين وبيان خطر أفكارهم الهدّامة، كما برزت الوزارة عبر منابرها منذ توليه مهامها من خلال أعمال كبيرة وإطلاق برامج علمية عبر منابر المساجد بالمملكة في بيان خطرهم على الدين والوطن والمجتمعات الإسلامية.

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