وأعربت أمهات الشهداء عن شكرهن وامتنانهن، وقلن: كلنا أبناء سلمان وفداء للدين الوطن.

واختتم الحفل بمسيرة توزيع الهدايا على أبناء الشهداء، بينما قام فريق الديوانية التطوعي بشكر جمعية رضوى ورعد مثقب بن أحمد سفياني على الدعم المقدم.

وبدأت فقرة مسابقات وألعاب للأبناء من ذوي الشهداء ثم فقرة مسيرة لأبناء الشهداء مقدمة من برنامج افتخار العرض المرئي، مع صور إخوان وأخوات أبناء شهداء منطقة جازان.

نظّم الفريق النسائي التابع لفريق الديوانية بينبع حفل معايدة لذوي شهداء الواجب والجنود الأبطال بالحد الجنوبي بالمحافظة، لأول مرة على مستوى ينبع والمدينة المنورة.

الأول من نوعه.. تنظيم حفل معايدة لذوي الشهداء في ينبع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-25 نظّم الفريق النسائي التابع لفريق الديوانية بينبع حفل معايدة لذوي شهداء الواجب والجنود الأبطال بالحد الجنوبي بالمحافظة، لأول مرة على مستوى ينبع والمدينة المنورة. وشملت أهداف برنامج "افتخار" أنشطة تعليمية وبرامج اجتماعية وثقافية لأسر الشهداء بأساليب جذابة ومحفزة؛ لرفع كفاءات الأسر في الثقة بالذات وتعزيز الافتخار. وبدأت فقرة مسابقات وألعاب للأبناء من ذوي الشهداء ثم فقرة مسيرة لأبناء الشهداء مقدمة من برنامج افتخار العرض المرئي، مع صور إخوان وأخوات أبناء شهداء منطقة جازان. واختتم الحفل بمسيرة توزيع الهدايا على أبناء الشهداء، بينما قام فريق الديوانية التطوعي بشكر جمعية رضوى ورعد مثقب بن أحمد سفياني على الدعم المقدم. وأعربت أمهات الشهداء عن شكرهن وامتنانهن، وقلن: كلنا أبناء سلمان وفداء للدين الوطن.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440 04:48 PM

الأول من نوعه.. تنظيم حفل معايدة لذوي الشهداء في ينبع من إعداد فريق نسائي.. والأمهات يؤكدن: كلنا أبناء سلمان





A A A





4 مشاركة

نظّم الفريق النسائي التابع لفريق الديوانية بينبع حفل معايدة لذوي شهداء الواجب والجنود الأبطال بالحد الجنوبي بالمحافظة، لأول مرة على مستوى ينبع والمدينة المنورة.

وشملت أهداف برنامج "افتخار" أنشطة تعليمية وبرامج اجتماعية وثقافية لأسر الشهداء بأساليب جذابة ومحفزة؛ لرفع كفاءات الأسر في الثقة بالذات وتعزيز الافتخار.

وبدأت فقرة مسابقات وألعاب للأبناء من ذوي الشهداء ثم فقرة مسيرة لأبناء الشهداء مقدمة من برنامج افتخار العرض المرئي، مع صور إخوان وأخوات أبناء شهداء منطقة جازان.

واختتم الحفل بمسيرة توزيع الهدايا على أبناء الشهداء، بينما قام فريق الديوانية التطوعي بشكر جمعية رضوى ورعد مثقب بن أحمد سفياني على الدعم المقدم.

وأعربت أمهات الشهداء عن شكرهن وامتنانهن، وقلن: كلنا أبناء سلمان وفداء للدين الوطن.