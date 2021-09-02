أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم (الخميس)، بأن محكمة عوفر العسكرية قررت الإفراج عن المعتقلة الفلسطينية أنهار الديك، الحامل في شهرها التاسع، والمقبوض عليها منذ نحو خمسة أشهر. وأضافت أن المحكمة أفرجت عن "الديك" بكفالة مالية مدفوعة قيمتها 40 ألف شيقل (نحو 12488 دولاراً) مع وضعها رهن الإقامة الجبرية في منزل عائلتها في بلدة كفر نعمة غرب رام الله. وبينت الهيئة في بيان نقلته "رويترز"، أن المحكمة عقدت أمس جلسة للنظر في طلب إخلاء السبيل المقدم من قبل محامي الهيئة للإفراج عنها، لكن القاضي أرجأ القرار النهائي للأحد القادم، وبجهود قانونية من قبل وكيل الدفاع تمكن من انتزاع قرار بإخلاء سبيلها. ولم يصدر تعقيب من سلطات الاحتلال الإسرائيلية حول قرار الإفراج عن أنهار الديك، التي اعتقلت بتهمة محاولة طعن جنود إسرائيليين عند نقطة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية. واعتقلت أنهار الديك في الثامن من مارس (آذار) الماضي وكانت حاملاً في شهرها الثالث وقبعت في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحية.

الاحتلال يفرج عن معتقلة فلسطينية حامل في شهرها التاسع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-02 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم (الخميس)، بأن محكمة عوفر العسكرية قررت الإفراج عن المعتقلة الفلسطينية أنهار الديك، الحامل في شهرها التاسع، والمقبوض عليها منذ نحو خمسة أشهر.



وأضافت أن المحكمة أفرجت عن "الديك" بكفالة مالية مدفوعة قيمتها 40 ألف شيقل (نحو 12488 دولاراً) مع وضعها رهن الإقامة الجبرية في منزل عائلتها في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.



وبينت الهيئة في بيان نقلته "رويترز"، أن المحكمة عقدت أمس جلسة للنظر في طلب إخلاء السبيل المقدم من قبل محامي الهيئة للإفراج عنها، لكن القاضي أرجأ القرار النهائي للأحد القادم، وبجهود قانونية من قبل وكيل الدفاع تمكن من انتزاع قرار بإخلاء سبيلها.



ولم يصدر تعقيب من سلطات الاحتلال الإسرائيلية حول قرار الإفراج عن أنهار الديك، التي اعتقلت بتهمة محاولة طعن جنود إسرائيليين عند نقطة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية.



واعتقلت أنهار الديك في الثامن من مارس (آذار) الماضي وكانت حاملاً في شهرها الثالث وقبعت في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحية.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 10:20 PM

الاحتلال يفرج عن معتقلة فلسطينية حامل في شهرها التاسع المحكمة العسكرية فرضت عليها الإقامة الجبرية





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أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم (الخميس)، بأن محكمة عوفر العسكرية قررت الإفراج عن المعتقلة الفلسطينية أنهار الديك، الحامل في شهرها التاسع، والمقبوض عليها منذ نحو خمسة أشهر.



وأضافت أن المحكمة أفرجت عن "الديك" بكفالة مالية مدفوعة قيمتها 40 ألف شيقل (نحو 12488 دولاراً) مع وضعها رهن الإقامة الجبرية في منزل عائلتها في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.



وبينت الهيئة في بيان نقلته "رويترز"، أن المحكمة عقدت أمس جلسة للنظر في طلب إخلاء السبيل المقدم من قبل محامي الهيئة للإفراج عنها، لكن القاضي أرجأ القرار النهائي للأحد القادم، وبجهود قانونية من قبل وكيل الدفاع تمكن من انتزاع قرار بإخلاء سبيلها.



ولم يصدر تعقيب من سلطات الاحتلال الإسرائيلية حول قرار الإفراج عن أنهار الديك، التي اعتقلت بتهمة محاولة طعن جنود إسرائيليين عند نقطة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية.



واعتقلت أنهار الديك في الثامن من مارس (آذار) الماضي وكانت حاملاً في شهرها الثالث وقبعت في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحية.