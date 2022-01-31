النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

90 دولاراً.. أسعار النفط ترتفع وتقترب من أعلى مستوياتها في 7 سنوات

الخلاف بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا أثار مخاوف نقص إمدادات الطاقة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين؛ لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات، التي سجلتها في الجلسة السابقة، حيث أدت الاضطرابات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط، إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتاً أو 1.0 في المئة إلى 90.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 69 سنتاً يوم الجمعة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتاً أو 1.1 في المئة إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتاً يوم الجمعة.

وسجّل المعياران يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر 2014.

وأدّت التوترات بين روسيا والغرب إلى ارتفاع أسعار النفط.

يُشار إلى أن الخلاف بين روسيا، التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، والغرب بشأن أوكرانيا، أثار المخاوف من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
90 دولاراً.. أسعار النفط ترتفع وتقترب من أعلى مستوياتها في 7 سنوات
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين؛ لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات، التي سجلتها في الجلسة السابقة، حيث أدت الاضطرابات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط، إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتاً أو 1.0 في المئة إلى 90.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 69 سنتاً يوم الجمعة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتاً أو 1.1 في المئة إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتاً يوم الجمعة.

وسجّل المعياران يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر 2014.

وأدّت التوترات بين روسيا والغرب إلى ارتفاع أسعار النفط.

يُشار إلى أن الخلاف بين روسيا، التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، والغرب بشأن أوكرانيا، أثار المخاوف من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
10:17 AM

90 دولاراً.. أسعار النفط ترتفع وتقترب من أعلى مستوياتها في 7 سنوات

الخلاف بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا أثار مخاوف نقص إمدادات الطاقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,741

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين؛ لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات، التي سجلتها في الجلسة السابقة، حيث أدت الاضطرابات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط، إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتاً أو 1.0 في المئة إلى 90.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 69 سنتاً يوم الجمعة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتاً أو 1.1 في المئة إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتاً يوم الجمعة.

وسجّل المعياران يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر 2014.

وأدّت التوترات بين روسيا والغرب إلى ارتفاع أسعار النفط.

يُشار إلى أن الخلاف بين روسيا، التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، والغرب بشأن أوكرانيا، أثار المخاوف من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,811

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة