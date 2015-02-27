أفاد مصدر عسكري بالجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، أن المعارك التي خاضتها قوات الجيش خلال الـ30 ساعة الماضية في جبهات صرواح والكسارة والمشجح؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 350 عنصرًا من الميليشيا الحوثية وعشرات الجرحى والأسرى. وأضاف أن جنود الجيش الوطني كبّدوا الميليشيا خسائر أخرى فادحة في العتاد، بينها تدمير 8 أطقم كانت تحمل معدات وذخائر، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 6 أطقم حوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيا في ذات الجبهات، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وبين المصدر أن طيران التحالف استهدف تجمعات للميليشيا الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهات صرواح والمشجح والكسارة، وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

معارك الـ30 ساعة.. "الشرعية" تقتل 350 حوثيًا وتأسر وتجرح العشرات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-27 أفاد مصدر عسكري بالجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، أن المعارك التي خاضتها قوات الجيش خلال الـ30 ساعة الماضية في جبهات صرواح والكسارة والمشجح؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 350 عنصرًا من الميليشيا الحوثية وعشرات الجرحى والأسرى.



وأضاف أن جنود الجيش الوطني كبّدوا الميليشيا خسائر أخرى فادحة في العتاد، بينها تدمير 8 أطقم كانت تحمل معدات وذخائر، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 6 أطقم حوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيا في ذات الجبهات، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وبين المصدر أن طيران التحالف استهدف تجمعات للميليشيا الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهات صرواح والمشجح والكسارة، وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442 10:01 PM

معارك الـ30 ساعة.. "الشرعية" تقتل 350 حوثيًا وتأسر وتجرح العشرات تدمير 14 طقمًا للميليشيا بينها 6 بغارات "التحالف"





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أفاد مصدر عسكري بالجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، أن المعارك التي خاضتها قوات الجيش خلال الـ30 ساعة الماضية في جبهات صرواح والكسارة والمشجح؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 350 عنصرًا من الميليشيا الحوثية وعشرات الجرحى والأسرى.



وأضاف أن جنود الجيش الوطني كبّدوا الميليشيا خسائر أخرى فادحة في العتاد، بينها تدمير 8 أطقم كانت تحمل معدات وذخائر، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 6 أطقم حوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيا في ذات الجبهات، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وبين المصدر أن طيران التحالف استهدف تجمعات للميليشيا الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهات صرواح والمشجح والكسارة، وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.