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معارك الـ30 ساعة.. "الشرعية" تقتل 350 حوثيًا وتأسر وتجرح العشرات

تدمير 14 طقمًا للميليشيا بينها 6 بغارات "التحالف"

أفاد مصدر عسكري بالجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، أن المعارك التي خاضتها قوات الجيش خلال الـ30 ساعة الماضية في جبهات صرواح والكسارة والمشجح؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 350 عنصرًا من الميليشيا الحوثية وعشرات الجرحى والأسرى.

وأضاف أن جنود الجيش الوطني كبّدوا الميليشيا خسائر أخرى فادحة في العتاد، بينها تدمير 8 أطقم كانت تحمل معدات وذخائر، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 6 أطقم حوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيا في ذات الجبهات، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين المصدر أن طيران التحالف استهدف تجمعات للميليشيا الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهات صرواح والمشجح والكسارة، وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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معارك الـ30 ساعة.. "الشرعية" تقتل 350 حوثيًا وتأسر وتجرح العشرات
سبق

أفاد مصدر عسكري بالجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، أن المعارك التي خاضتها قوات الجيش خلال الـ30 ساعة الماضية في جبهات صرواح والكسارة والمشجح؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 350 عنصرًا من الميليشيا الحوثية وعشرات الجرحى والأسرى.

وأضاف أن جنود الجيش الوطني كبّدوا الميليشيا خسائر أخرى فادحة في العتاد، بينها تدمير 8 أطقم كانت تحمل معدات وذخائر، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 6 أطقم حوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيا في ذات الجبهات، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين المصدر أن طيران التحالف استهدف تجمعات للميليشيا الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهات صرواح والمشجح والكسارة، وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
10:01 PM

معارك الـ30 ساعة.. "الشرعية" تقتل 350 حوثيًا وتأسر وتجرح العشرات

تدمير 14 طقمًا للميليشيا بينها 6 بغارات "التحالف"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مصدر عسكري بالجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، أن المعارك التي خاضتها قوات الجيش خلال الـ30 ساعة الماضية في جبهات صرواح والكسارة والمشجح؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 350 عنصرًا من الميليشيا الحوثية وعشرات الجرحى والأسرى.

وأضاف أن جنود الجيش الوطني كبّدوا الميليشيا خسائر أخرى فادحة في العتاد، بينها تدمير 8 أطقم كانت تحمل معدات وذخائر، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 6 أطقم حوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيا في ذات الجبهات، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين المصدر أن طيران التحالف استهدف تجمعات للميليشيا الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهات صرواح والمشجح والكسارة، وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

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