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بعد حظر تشغيلها.. الطائرة "سيئة السمعة" تعاود التحليق مجدداً

إدارة الطيران الأمريكية تصدر قرارًا لصالح "ماكس 737" الأربعاء

بعد مواجهة مع المنظمين العالميين والاضطراب الإداري ومراجعة شاملة للسلامة، من المقرر أن تحصل شركة بوينج على موافقة الولايات المتحدة الأربعاء المقبل لاستئناف رحلاتها على متن الطائرة ماكس 737.

وقررت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية استئناف الطائرة للرحلات، في الوقت الذي يقترب فيه المنظمون العالميون الآخرون من اتخاذ قرارات بشأن السماح لها باستئناف الرحلات أيضاً، بعد وقف تشغيلها عقب حادثي تحطم في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر، أسفرا عن مقتل 346 شخصًا، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتهم، حث أقارب ضحايا تحطم الطائرة ماكس 737 "سيئة السمعة"، وبعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي، إدارة الطيران الفيدرالية على الكشف عن البيانات الداعمة الرئيسية في فحصها للطائرة.

وذكرت "رويترز" لأول مرة في 9 نوفمبر الجاري أن إدارة الطيران الفيدرالية كانت في المراحل النهائية لمراجعة تغييرات الطائرة ماكس 737 المقترحة، لرفع أمر بالسماح بإعادة تشغيلها.

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بعد حظر تشغيلها.. الطائرة "سيئة السمعة" تعاود التحليق مجدداً
سبق

بعد مواجهة مع المنظمين العالميين والاضطراب الإداري ومراجعة شاملة للسلامة، من المقرر أن تحصل شركة بوينج على موافقة الولايات المتحدة الأربعاء المقبل لاستئناف رحلاتها على متن الطائرة ماكس 737.

وقررت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية استئناف الطائرة للرحلات، في الوقت الذي يقترب فيه المنظمون العالميون الآخرون من اتخاذ قرارات بشأن السماح لها باستئناف الرحلات أيضاً، بعد وقف تشغيلها عقب حادثي تحطم في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر، أسفرا عن مقتل 346 شخصًا، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتهم، حث أقارب ضحايا تحطم الطائرة ماكس 737 "سيئة السمعة"، وبعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي، إدارة الطيران الفيدرالية على الكشف عن البيانات الداعمة الرئيسية في فحصها للطائرة.

وذكرت "رويترز" لأول مرة في 9 نوفمبر الجاري أن إدارة الطيران الفيدرالية كانت في المراحل النهائية لمراجعة تغييرات الطائرة ماكس 737 المقترحة، لرفع أمر بالسماح بإعادة تشغيلها.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
03:39 PM

بعد حظر تشغيلها.. الطائرة "سيئة السمعة" تعاود التحليق مجدداً

إدارة الطيران الأمريكية تصدر قرارًا لصالح "ماكس 737" الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد مواجهة مع المنظمين العالميين والاضطراب الإداري ومراجعة شاملة للسلامة، من المقرر أن تحصل شركة بوينج على موافقة الولايات المتحدة الأربعاء المقبل لاستئناف رحلاتها على متن الطائرة ماكس 737.

وقررت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية استئناف الطائرة للرحلات، في الوقت الذي يقترب فيه المنظمون العالميون الآخرون من اتخاذ قرارات بشأن السماح لها باستئناف الرحلات أيضاً، بعد وقف تشغيلها عقب حادثي تحطم في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر، أسفرا عن مقتل 346 شخصًا، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتهم، حث أقارب ضحايا تحطم الطائرة ماكس 737 "سيئة السمعة"، وبعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي، إدارة الطيران الفيدرالية على الكشف عن البيانات الداعمة الرئيسية في فحصها للطائرة.

وذكرت "رويترز" لأول مرة في 9 نوفمبر الجاري أن إدارة الطيران الفيدرالية كانت في المراحل النهائية لمراجعة تغييرات الطائرة ماكس 737 المقترحة، لرفع أمر بالسماح بإعادة تشغيلها.

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