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مدرب الأخضر "رينارد" يحضر مواجهة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي

لمتابعة لاعبي المنتخب عن قرب

حضر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "إيرڤي رينارد" برفقة مساعديه "محمد أمين وسفيان خياري" مباراة الهلال السعودي ونظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .


ودون " رينارد " ملاحظاته خلال سير المباراة، قبل خوض بقية مباريات الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

أبو ظبي الأخضر المنتخب السعودي رينارد الهلال تشيلسي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الأخضر "رينارد" يحضر مواجهة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي
سبق

حضر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "إيرڤي رينارد" برفقة مساعديه "محمد أمين وسفيان خياري" مباراة الهلال السعودي ونظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .


ودون " رينارد " ملاحظاته خلال سير المباراة، قبل خوض بقية مباريات الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
10:25 PM

مدرب الأخضر "رينارد" يحضر مواجهة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي

لمتابعة لاعبي المنتخب عن قرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حضر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "إيرڤي رينارد" برفقة مساعديه "محمد أمين وسفيان خياري" مباراة الهلال السعودي ونظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .


ودون " رينارد " ملاحظاته خلال سير المباراة، قبل خوض بقية مباريات الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

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