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"أمرابط" يرد على واقعة إلقاء قميص "النصر" على الأرض

الواقعة تسبّبت في غضب جماهيري كبير فخرج اللاعب للتعليق

ردّ اللاعب المغربي نور الدين أمرابط؛ على واقعة إلقائه قميص النصر على الأرض في مباراة فريقه، مساء أمس، أمام الاتحاد في الجولة 29 من المسابقة.

والتقطت الكاميرات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر لحظة خروج اللاعب عقب إصابته في الدقيقة 90 وإلقاء قميص ناديه على الأرض في أثناء وصوله إلى مقاعد البدلاء.

وتسببت تلك الواقعة في غضب جماهير النصر كثيراً؛ ما اضطر اللاعب إلى الخروج معلقاً عبر حسابه في تويتر لتوضيح تلك اللقطة.

وكتب أمرابط مغرّداً: "جمهور النصر العالمي الغالي، أنا كمنتمٍ لهذا الكيان الكبير، أحترق عندما أشعر بإصابة خوفاً من عدم التشرُّف بتمثيل النادي، خصوصاً ببطولة آسيا، وهو حلمنا جميعاً".

وأضاف "لم ولن يصدر مني ما يسيء لحبي الكبير، وكنت في حالة قلق رهيبة، لا تمثل وضع التيشيرت بالصورة التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف".

وتابع أمرابط "أقول لا يمثل إلا مَن لا يتمنى التوفيق للعالمي.. كل حبي وتقديري لكم".

اللاعب المغربي نور الدين أمرابط

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أمرابط" يرد على واقعة إلقاء قميص "النصر" على الأرض
سبق

ردّ اللاعب المغربي نور الدين أمرابط؛ على واقعة إلقائه قميص النصر على الأرض في مباراة فريقه، مساء أمس، أمام الاتحاد في الجولة 29 من المسابقة.

والتقطت الكاميرات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر لحظة خروج اللاعب عقب إصابته في الدقيقة 90 وإلقاء قميص ناديه على الأرض في أثناء وصوله إلى مقاعد البدلاء.

وتسببت تلك الواقعة في غضب جماهير النصر كثيراً؛ ما اضطر اللاعب إلى الخروج معلقاً عبر حسابه في تويتر لتوضيح تلك اللقطة.

وكتب أمرابط مغرّداً: "جمهور النصر العالمي الغالي، أنا كمنتمٍ لهذا الكيان الكبير، أحترق عندما أشعر بإصابة خوفاً من عدم التشرُّف بتمثيل النادي، خصوصاً ببطولة آسيا، وهو حلمنا جميعاً".

وأضاف "لم ولن يصدر مني ما يسيء لحبي الكبير، وكنت في حالة قلق رهيبة، لا تمثل وضع التيشيرت بالصورة التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف".

وتابع أمرابط "أقول لا يمثل إلا مَن لا يتمنى التوفيق للعالمي.. كل حبي وتقديري لكم".

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
11:18 AM

"أمرابط" يرد على واقعة إلقاء قميص "النصر" على الأرض

الواقعة تسبّبت في غضب جماهيري كبير فخرج اللاعب للتعليق

A A A
محمد السيّد - الرياض
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4,289

ردّ اللاعب المغربي نور الدين أمرابط؛ على واقعة إلقائه قميص النصر على الأرض في مباراة فريقه، مساء أمس، أمام الاتحاد في الجولة 29 من المسابقة.

والتقطت الكاميرات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر لحظة خروج اللاعب عقب إصابته في الدقيقة 90 وإلقاء قميص ناديه على الأرض في أثناء وصوله إلى مقاعد البدلاء.

وتسببت تلك الواقعة في غضب جماهير النصر كثيراً؛ ما اضطر اللاعب إلى الخروج معلقاً عبر حسابه في تويتر لتوضيح تلك اللقطة.

وكتب أمرابط مغرّداً: "جمهور النصر العالمي الغالي، أنا كمنتمٍ لهذا الكيان الكبير، أحترق عندما أشعر بإصابة خوفاً من عدم التشرُّف بتمثيل النادي، خصوصاً ببطولة آسيا، وهو حلمنا جميعاً".

وأضاف "لم ولن يصدر مني ما يسيء لحبي الكبير، وكنت في حالة قلق رهيبة، لا تمثل وضع التيشيرت بالصورة التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف".

وتابع أمرابط "أقول لا يمثل إلا مَن لا يتمنى التوفيق للعالمي.. كل حبي وتقديري لكم".

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