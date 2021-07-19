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16 ساعة بلا كهرباء.. سيول الأفلاج تقطع التيار عن أهالي ساقي آل ناهض

تسببت في جرف شاحنات ومركبات وماشية وسقوط منازل طينية وعطلت السفر

تسببت السيول الجارفة التي شهدتها محافظة الأفلاج ومراكزها يوم أمس السبت، في قطع التيار الكهربائي عن بعض منازل "ساقي آل ناهض" شرق البديع.

وكانت السيول قد جرفت بعض أعمدة التيار الكهربائي، وتسببت في انقطاع التيار عن المنازل منذ عصر أمس حتى صباح اليوم، ويطالب الأهالي بسرعة إعادة التيار الكهرباء للمنازل.

يُذكر أن السيول التي شهدتها المحافظة يوم أمس تسببت في جرف شاحنات ومركبات وماشية، وسقوط منازل طينية بالبديع، وعطلت حركة سير المسافرين.

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16 ساعة بلا كهرباء.. سيول الأفلاج تقطع التيار عن أهالي ساقي آل ناهض
سبق

تسببت السيول الجارفة التي شهدتها محافظة الأفلاج ومراكزها يوم أمس السبت، في قطع التيار الكهربائي عن بعض منازل "ساقي آل ناهض" شرق البديع.

وكانت السيول قد جرفت بعض أعمدة التيار الكهربائي، وتسببت في انقطاع التيار عن المنازل منذ عصر أمس حتى صباح اليوم، ويطالب الأهالي بسرعة إعادة التيار الكهرباء للمنازل.

يُذكر أن السيول التي شهدتها المحافظة يوم أمس تسببت في جرف شاحنات ومركبات وماشية، وسقوط منازل طينية بالبديع، وعطلت حركة سير المسافرين.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
09:34 AM
اخر تعديل
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
12:35 PM

16 ساعة بلا كهرباء.. سيول الأفلاج تقطع التيار عن أهالي ساقي آل ناهض

تسببت في جرف شاحنات ومركبات وماشية وسقوط منازل طينية وعطلت السفر

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
1
1,448

تسببت السيول الجارفة التي شهدتها محافظة الأفلاج ومراكزها يوم أمس السبت، في قطع التيار الكهربائي عن بعض منازل "ساقي آل ناهض" شرق البديع.

وكانت السيول قد جرفت بعض أعمدة التيار الكهربائي، وتسببت في انقطاع التيار عن المنازل منذ عصر أمس حتى صباح اليوم، ويطالب الأهالي بسرعة إعادة التيار الكهرباء للمنازل.

يُذكر أن السيول التي شهدتها المحافظة يوم أمس تسببت في جرف شاحنات ومركبات وماشية، وسقوط منازل طينية بالبديع، وعطلت حركة سير المسافرين.

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