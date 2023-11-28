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"بن جلوي" يفتتح حديقة الحمراء بجدة لذوي الإعاقة

ضمن مبادرة "نلعب معًا" لتوفير أماكن ترفيهية

افتتح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الأحد، حديقة الحمراء ضمن مبادرة "نلعب معًا"، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي .

وأشاد "بن جلوي" بهذه المبادرة التي تهدف إلى توفير أماكن ترفيهية لدمج أطفالنا من ذوي الإعاقة الذين يعتبرون فئة غالية على الجميع مع أقرانهم من الأطفال الأسوياء.

وكانت أمانة جدة قد سلمت أرض الحديقة التي تكفلت بها مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع، بالتعاون مع مستشفى الدكتور سليمان فقيه، والبالغة مساحتها 7000 متر مربع، وتحتوي على أكثر من 13 لعبة لذوي الإعاقة والممزوجة مع الأسوياء في لعبة واحدة ضمن أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وبطاقة استيعابية تصل إلى 200 زائر.

من جانبه عبر رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع، عماد بن عبدالقادر المهيدب، عن فخره بإطلاق مبادرة "نلعب معًا" التي امتدت لتصل محافظة جدة، مفيداً أنها لاقت نجاحًا ملموسًا في كل من الحدائق السابقة التي تم تدشينها ضمن المبادرة.

بدورها قالت الرئيس التنفيذي لشركة فقيه الطبية المتكاملة، مي مازن فقيه: إننا "سعداء بافتتاح الحديقة أبوابها لتوفير خيار ترفيهي ملائم لأبنائنا وأبطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاركتنا في هذه الحديقة تعكس التزامنا بالرفاهية المستمرة للمجتمع الذي نعمل فيه والتي تعد امتدادًا لمبادئنا في مجموعة فقيه الطبية ولخدماتنا في مركز السيدة خديجة عطار لذوي الاحتياجات الخاصة".

يُذكر أن مبادرة "نلعب معًا" التي تضم حديقة الحمراء تعتبر إحدى مبادرات مؤسسة عبدالقادر المهيدب مع مستشفى د. سليمان فقيه في جدة، وتهدف إلى إنشاء عدد من الحدائق النموذجية في عدد من مناطق المملكة، وتعد حديقة الحمراء هي الرابعة ضمن المبادرة؛ حيث تم تدشين ثلاث حدائق منها حديقة المهيدب في الخبر، وحديقة الموسى بالأحساء، وميدان الخريجي بالدمام.

وفي الختام قدم "بن جلوي" هدايا للأطفال ذوي الإعاقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بن جلوي" يفتتح حديقة الحمراء بجدة لذوي الإعاقة
سبق

افتتح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الأحد، حديقة الحمراء ضمن مبادرة "نلعب معًا"، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي .

وأشاد "بن جلوي" بهذه المبادرة التي تهدف إلى توفير أماكن ترفيهية لدمج أطفالنا من ذوي الإعاقة الذين يعتبرون فئة غالية على الجميع مع أقرانهم من الأطفال الأسوياء.

وكانت أمانة جدة قد سلمت أرض الحديقة التي تكفلت بها مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع، بالتعاون مع مستشفى الدكتور سليمان فقيه، والبالغة مساحتها 7000 متر مربع، وتحتوي على أكثر من 13 لعبة لذوي الإعاقة والممزوجة مع الأسوياء في لعبة واحدة ضمن أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وبطاقة استيعابية تصل إلى 200 زائر.

من جانبه عبر رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع، عماد بن عبدالقادر المهيدب، عن فخره بإطلاق مبادرة "نلعب معًا" التي امتدت لتصل محافظة جدة، مفيداً أنها لاقت نجاحًا ملموسًا في كل من الحدائق السابقة التي تم تدشينها ضمن المبادرة.

بدورها قالت الرئيس التنفيذي لشركة فقيه الطبية المتكاملة، مي مازن فقيه: إننا "سعداء بافتتاح الحديقة أبوابها لتوفير خيار ترفيهي ملائم لأبنائنا وأبطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاركتنا في هذه الحديقة تعكس التزامنا بالرفاهية المستمرة للمجتمع الذي نعمل فيه والتي تعد امتدادًا لمبادئنا في مجموعة فقيه الطبية ولخدماتنا في مركز السيدة خديجة عطار لذوي الاحتياجات الخاصة".

يُذكر أن مبادرة "نلعب معًا" التي تضم حديقة الحمراء تعتبر إحدى مبادرات مؤسسة عبدالقادر المهيدب مع مستشفى د. سليمان فقيه في جدة، وتهدف إلى إنشاء عدد من الحدائق النموذجية في عدد من مناطق المملكة، وتعد حديقة الحمراء هي الرابعة ضمن المبادرة؛ حيث تم تدشين ثلاث حدائق منها حديقة المهيدب في الخبر، وحديقة الموسى بالأحساء، وميدان الخريجي بالدمام.

وفي الختام قدم "بن جلوي" هدايا للأطفال ذوي الإعاقة.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
06:21 PM

"بن جلوي" يفتتح حديقة الحمراء بجدة لذوي الإعاقة

ضمن مبادرة "نلعب معًا" لتوفير أماكن ترفيهية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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افتتح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الأحد، حديقة الحمراء ضمن مبادرة "نلعب معًا"، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي .

وأشاد "بن جلوي" بهذه المبادرة التي تهدف إلى توفير أماكن ترفيهية لدمج أطفالنا من ذوي الإعاقة الذين يعتبرون فئة غالية على الجميع مع أقرانهم من الأطفال الأسوياء.

وكانت أمانة جدة قد سلمت أرض الحديقة التي تكفلت بها مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع، بالتعاون مع مستشفى الدكتور سليمان فقيه، والبالغة مساحتها 7000 متر مربع، وتحتوي على أكثر من 13 لعبة لذوي الإعاقة والممزوجة مع الأسوياء في لعبة واحدة ضمن أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وبطاقة استيعابية تصل إلى 200 زائر.

من جانبه عبر رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع، عماد بن عبدالقادر المهيدب، عن فخره بإطلاق مبادرة "نلعب معًا" التي امتدت لتصل محافظة جدة، مفيداً أنها لاقت نجاحًا ملموسًا في كل من الحدائق السابقة التي تم تدشينها ضمن المبادرة.

بدورها قالت الرئيس التنفيذي لشركة فقيه الطبية المتكاملة، مي مازن فقيه: إننا "سعداء بافتتاح الحديقة أبوابها لتوفير خيار ترفيهي ملائم لأبنائنا وأبطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاركتنا في هذه الحديقة تعكس التزامنا بالرفاهية المستمرة للمجتمع الذي نعمل فيه والتي تعد امتدادًا لمبادئنا في مجموعة فقيه الطبية ولخدماتنا في مركز السيدة خديجة عطار لذوي الاحتياجات الخاصة".

يُذكر أن مبادرة "نلعب معًا" التي تضم حديقة الحمراء تعتبر إحدى مبادرات مؤسسة عبدالقادر المهيدب مع مستشفى د. سليمان فقيه في جدة، وتهدف إلى إنشاء عدد من الحدائق النموذجية في عدد من مناطق المملكة، وتعد حديقة الحمراء هي الرابعة ضمن المبادرة؛ حيث تم تدشين ثلاث حدائق منها حديقة المهيدب في الخبر، وحديقة الموسى بالأحساء، وميدان الخريجي بالدمام.

وفي الختام قدم "بن جلوي" هدايا للأطفال ذوي الإعاقة.

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