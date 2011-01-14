تقارير بريطانية .. "نيوكاسل" يختار السعودية مقراً لمعسكره التدريبي
خالد علي
سبق
2022-01-13
ذكرت تقارير بريطانية أن نادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اختار السعودية مقراً لمعسكره التدريبي القادم .
وأشارت التقارير إلى أن الفريق سيتوجه إلى المملكة خلال الشهر الجاري بعد انتهاء مباراته مع فريق ليدز يوم 22 يناير ( الجاري) .
ولم يعلق أي من مسؤولي النادي عن المعسكر في السعودية، حيث أشارت التقارير وفقاً لمصادرها أن المعسكر التدريبي سيستمر لمدة أسبوعين .
13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
11:07 PM
تقارير بريطانية .. "نيوكاسل" يختار السعودية مقراً لمعسكره التدريبي
ذكرت تقارير بريطانية أن نادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اختار السعودية مقراً لمعسكره التدريبي القادم .
وأشارت التقارير إلى أن الفريق سيتوجه إلى المملكة خلال الشهر الجاري بعد انتهاء مباراته مع فريق ليدز يوم 22 يناير ( الجاري) .
ولم يعلق أي من مسؤولي النادي عن المعسكر في السعودية، حيث أشارت التقارير وفقاً لمصادرها أن المعسكر التدريبي سيستمر لمدة أسبوعين .