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تقارير بريطانية .. "نيوكاسل" يختار السعودية مقراً لمعسكره التدريبي

ذكرت تقارير بريطانية أن نادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اختار السعودية مقراً لمعسكره التدريبي القادم .

وأشارت التقارير إلى أن الفريق سيتوجه إلى المملكة خلال الشهر الجاري بعد انتهاء مباراته مع فريق ليدز يوم 22 يناير ( الجاري) .

ولم يعلق أي من مسؤولي النادي عن المعسكر في السعودية، حيث أشارت التقارير وفقاً لمصادرها أن المعسكر التدريبي سيستمر لمدة أسبوعين .

نادي نيوكاسل الإنجليزي نادي نيوكاسل الدوري الإنجليزي نيوكاسل

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تقارير بريطانية .. "نيوكاسل" يختار السعودية مقراً لمعسكره التدريبي
سبق

ذكرت تقارير بريطانية أن نادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اختار السعودية مقراً لمعسكره التدريبي القادم .

وأشارت التقارير إلى أن الفريق سيتوجه إلى المملكة خلال الشهر الجاري بعد انتهاء مباراته مع فريق ليدز يوم 22 يناير ( الجاري) .

ولم يعلق أي من مسؤولي النادي عن المعسكر في السعودية، حيث أشارت التقارير وفقاً لمصادرها أن المعسكر التدريبي سيستمر لمدة أسبوعين .

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
11:07 PM

تقارير بريطانية .. "نيوكاسل" يختار السعودية مقراً لمعسكره التدريبي

A A A
خالد علي - الرياض
5
4,206

ذكرت تقارير بريطانية أن نادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اختار السعودية مقراً لمعسكره التدريبي القادم .

وأشارت التقارير إلى أن الفريق سيتوجه إلى المملكة خلال الشهر الجاري بعد انتهاء مباراته مع فريق ليدز يوم 22 يناير ( الجاري) .

ولم يعلق أي من مسؤولي النادي عن المعسكر في السعودية، حيث أشارت التقارير وفقاً لمصادرها أن المعسكر التدريبي سيستمر لمدة أسبوعين .

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