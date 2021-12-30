"فلكية جدة": 2021 شهد توسعاً علمياً كبيراً في مجال الفلك والفضاء

أكدت أن العلماء تمكنوا من مراقبته واكتشاف أسراره كما لم يحدث من قبل

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن عام 2021 شهد توسعاً علمياً كبيراً بفضل مجموعة متنوعة من المهام الاستكشافية وأدواتهم المتطورة، فقد تمكن علماء الفلك من مراقبة الفضاء كما لم يحدث من قبل، وكشف الكون المزيد من أسراره، واكتشفت البعثات الجديدة نظامنا الشمسي وما بعده.

وأضاف المهندس أبو زاهرة أنه تم تسجيل بعض أحداث السماء المثيرة، مثل ظهور المذنب ليونارد وظهور متكرر لأضواء الشفق القطبي مع زيادة نشاط الدورة الشمسية الخامسة والعشرين. إضافة لعمليات إطلاق فضائية حطمت الأرقام القياسية وقد اتخذ العلم قفزات كبيرة إلى الأمام.

وأشار أبو زاهرة إلى أن الباحثين حوّلوا الأرض إلى تلسكوب عملاق لرؤية نفاثات قوية من ثقب أسود، وكشفت أرصاد النظام الشمسي عن أقمار جديدة ومذنبات ضخمة كانت كامنة في السابق ولم يكتشفها العلماء، إضافة لذلك كانت الشمس أيضاً عامل جذب رئيسي للبحث لأنها تستيقظ من سباتها.

التقرير التالي يرصد أبرز الإنجازات والاكتشافات التي تحققت هذا العام بحسب ما ذكره رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة.. وإلى سياق التقرير:

العرب في المريخ

شهد هذا العام وصول ثلاثة مسابير فضائية - الأمل الإماراتي، تيانوين -1 الصيني، بيرسيفيرانس التابع لوكالة ناسا إلى المريخ، وقد تم إطلاق أول مهمة بين الكواكب تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عبارة عن مسبار غير مأهول يُعرف باسم "الأمل"، بنجاح في 19 يوليو 2020، من مركز تانيغاشيما للفضاء في اليابان وقد دخل إلى مدار المريخ في فبراير 2021 بعد رحلة استمرت سبعة أشهر تقريباً.

اكتشاف المذنب برناردينيلي- برنستاين

اكتشف بشكل غير متوقع أكبر مذنب معروف حتى الآن، وذلك أثناء البحث في بيانات مسح الطاقة المظلمة للعثور على أجسام تعيش خلف مدار نبتون عندما لوحظ شيء بعيد عن الشمس مختلف عن الأجسام التي يُخطط لدراستها، وعند إلقاء نظرة فاحصة وجد بأنه مذنب أكبر بكثير من أي مذنب معروف حتى الآن قد يكون أكبر بعشر مرات وأكبر 1000 مرة من مذنب عادي.

قمر جديد حول المشتري

تم اكتشاف قمر غير معروف حول كوكب المشتري أكبر كوكب في النظام الشمسي. نظراً لأنه عملاق فهو يجذب العديد من الأجسام إلى جواره. للأرض قمر رئيسي واحد، وللمريخ قمران، لكن كوكب المشتري يضم 79 قمراً على الأقل، وقد يكون هناك العشرات أو المئات من الأقمار التي لم تكتشف بعد.

تم هذا الاكتشاف بعد مراجعة مجموعة بيانات من عام 2003 تم جمعها من قبل الباحثين باستخدام تلسكوب كندا وفرنسا وهاواي الذي يبلغ 3.6 أمتار على جبل مونا كيا وتم التأكيد بأن القمر الجديد من المحتمل أن يكون مرتبطاً بجاذبية المشتري باستخدام بيانات من تلسكوب آخر يسمى سوبارو والقمر الجديد المسمى EJc0061، ينتمي إلى مجموعة كارمي وهي أقمار تدور في الاتجاه المعاكس لدوران المشتري حول محوره عند ميل شديد بالنسبة إلى المستوى المداري للمشتري.

ناسا ستعود إلى كوكب الزهرة

أعلنت وكالة ناسا في أوائل يونيو 2021، أنها ستطلق بعثتين إلى كوكب الزهرة بحلول عام 2030. المهمة الأولى، المسبار دافينشي الذي سينزل عبر الغلاف الجوي للكوكب للتعرف على كيفية تغيره مع مرور الوقت، وهناك مهمة أخرى للمسبار فيريتاس تهدف لرسم خريطة لتضاريس الكوكب من مدار لم يسبق له مثيل.

الشمس تستيقظ من جديد

كانت الشمس تمر بوقت هادئ في دورتها التي دامت عقداً تقريباً، لكنها الآن تخرج من تلك المرحلة. لقد كان نشاط الشمس ضئيلاً جداً في السنوات الأخيرة، لكن سطح النجم نشط الآن بأحداث قوية تنفث جسيمات مشحونة باتجاه الأرض. في أوائل نوفمبر، على سبيل المثال، تسببت سلسلة من التوهجات الشمسية في حدوث عواصف جيومغناطيسية كبيرة على كوكبنا.

يُعرف هذا الاندفاع باسم الانبعاث الكتلي الاكليلي عبارة عن سحابة من المواد الشمسية تزن مليار طن مع مجالات مغناطيسية، وعندما تنفجر هذه الفقاعة، فإنها تقذف سيلاً من الجسيمات النشطة نحو النظام الشمسي. إذا كانت هذه المادة تتجه نحو الأرض، فإنها تتفاعل مع المجال المغناطيسي لكوكبنا وتسبب اضطرابات يمكن أن تشمل عروضاً للشفق القطبي بالقرب من قطبي الأرض، ولكن يمكن أن تشمل أيضاً اضطرابات الأقمار الصناعية وفقدان الطاقة.

تلسكوب جيمس ويب الفضائي

بدأ عصر جديد من علوم الفضاء في الخامس والعشرين من ديسمبر 2021 مع الإطلاق الناجح للتلسكوب جيمس ويب الفضائي الأكبر في العالم الذي يرسل إلى الفضاء.

جيمس ويب هو ثمرة تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية بقيمة 10 مليارات دولار، وكان قيد الإعداد منذ أكثر من ثلاثة عقود. التلسكوبات الفضائية تستغرق وقتاً طويلاً للتخطيط والتجميع: بدأت رؤية هذا التلسكوب قبل إطلاق تلسكوب هابل الفضائي إلى مدار حول الأرض.

صورة عالية الدقة لنفاثه ثقب الأسود

نشر في يوليو 2021، أول صورة في العالم لنفاثة قوية لثقب أسود بواسطة مشروع تلسكوب أفق الحدث، وهو تعاون دولي لثمانية مراصد تعمل معاً لإنشاء تلسكوب واحد بحجم الأرض، والنتيجة النهائية هي دقة وضوح أكثر 16 مرة وصورة أكثر دقة 10 مرات مما كان ممكناً من قبل.

زوار جدد

رصد العشرات من المذنبات هذا العام، ولكن لم يسطع أي منها بشكل مذهل مثل المذنب C / 2021 A1 (ليونارد) المكتشف في الثالث من يناير في مرصد جبل ليمون، وكان أول مذنب يُعثر عليه في عام 2021.

باركر يتحرك خلال الغلاف الجوي للشمس

حقق المسبار باركر التابع لوكالة ناسا هذا العام إنجازاً مهماً حيث حلق عبر طبقة لا يمكن رؤيتها إلا أثناء الكسوف الكلي للشمس، وكان قادراً على قياس مكان وجود "نقطة اللاعودة" للنجم بالضبط.

أقرب ثقب أسود إلى الأرض

يوجد أقرب ثقب أسود معروف من الأرض على مسافة 1500 سنة ضوئية فقط، يسمى الآن "وحيد القرن". يصعب اكتشاف الثقوب السوداء الصغيرة، لكن العلماء تمكنوا من العثور عليه عندما لاحظوا سلوكاً غريباً من النجم المرافق لها وهو عملاق أحمر. فقد لاحظ الباحثون أن ضوءه ينحرف بشدة مما يشير إلى أن جسماً آخر كان يشد النجم.

القمر الثاني للأرض يتحرر إلى الفضاء

دخل جسم في مدار حول الأرض مثل قمر ثانٍ، وفي هذا العام، قام باقترابه الأخير من كوكبنا. تم تصنيفه على أنه "قمر صغير" أو تابع مؤقت، لكنه ليس صخرة فضائية هائمة - فالجسم، المعروف باسم 2020 SO، هو جزء من بقايا صاروخ معزّز أطلق في الستينيات من القرن الماضي ضمن مهمات برنامج سيرفيور التابع لوكالة ناسا لاستكشاف القمر.

أبعد جسم في نظامنا الشمسي

اكتشف علماء الفلك في يناير 2018، جسماً خافتاً في نظامنا الشمسي بعيداً عن الشمس لدرجة أنهم أطلقوا عليه اسم فار فار اوت. بعد عامين من الأرصاد الإضافية، أعلن علماء الفلك في 10 فبراير 2021، أن هذا الجسم - الذي يحمل التسمية الرسمية 2018 AG37 - هو رسمياً أبعد جسم في النظام الشمسي معروف حتى الآن.

التحليق مع جونو

قام المسبار جونو التابع لوكالة ناسا بالتحليق بالقرب من كوكب المشتري في 8 يونيو 2021. قبل وقت قصير من أقرب نقطة له من كوكب المشتري - في اليوم الرابع والثلاثين من المهمة ،حلق جونو بالقرب من قمر المشتري الكبير غانيميد أكثر من أي مركبة فضائية منذ أكثر من عشرين سنة. في 14 يوليو، نشرت وكالة ناسا الفيديو يوضح اقتراب من غانيميد والمشتري.

تحول محور دوران الأرض

من المحتمل أن يكون ذوبان الأنهار الجليدية بسبب الاحترار العالمي هو سبب التحول في حركة قطبي الأرض الذي حدث في التسعينيات، وفقاً لدراسة جديدة نُشرت في 22 مارس 2021. فقد أعاد ذوبان الأنهار الجليدية توزيع كمية كافية من المياه لإحداث تحول في اتجاه التجوال القطبي و تتسارع شرقاً خلال منتصف التسعينيات.

أول مذنب بدائي

نعرف فقط اثنين من الزائرين القادمين إلى نظامنا الشمسي من أنظمة نجمية أخرى - هما أومواموا وبوريسوف. حصل أومواموا على الكثير من الشهرة باعتباره مسافراً غريب الشكل قد يكون أي شيء من قطعة من كوكب خارج المجموعة الشمسية إلى مركبة فضائية غريبة. من الواضح أن بوريسوف الأقل شهرة هو مذنب ربما نشأ بالقرب من نجم قزم أحمر، حيث يشير توقيعه الكيميائي إلى أنه ربما لم يتفاعل مع نجم من قبل. إذا كان الأمر كذلك، فإن المذنب بوريسوف يمكن أن يمثل أول مذنب بدائي تم رصده على الإطلاق.

عوالم مائية صالحة للحياة

هل توجد حياة خارج الأرض؟ يبدو ذلك محتملاً للغاية، على الرغم من أننا ما زلنا لا نملك الدليل القاطع، لكن علماء الفلك قالوا في 26 أغسطس 2021، إنهم حددوا فئة جديدة من الكواكب الخارجية التي تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في البحث عن الحياة، قاموا بتسميتها كواكب هايسين، ربما تغطيها المحيطات المائية بالكامل وغلافها الجوي غني بالهيدروجين ومع ذلك، قال الباحثون قد تكون صالحة للحياة.

كوكب جديد قريب

صوّر علماء الفلك جسماً بالقرب من النجم الفا قنطوروس أ، في النظام النجمي المجاور لشمسنا، على مسافة 4.4 سنة ضوئية فقط. هل هو كويكب، أم غبار، أم خلل في الصورة، أم… كوكب؟ إذا كان كوكباً، فهو أول كوكب معروف يتم تصويره مباشرة في المنطقة الصالحة للحياة حول هذا النجم، وهي منطقة في النظام النجمي التي يمكن أن توجد فيها المياه السائلة على سطح الكوكب وبالتالي قد توجد أشكال الحياة كما نعرفها.

توهجات شمسية تضرب الأرض

هزت عاصفة شمسية الأرض في الأعوام 774 -775 م، وقد اكتشف العلماء هذا الحدث في عام 2012 عند تحليل ارتفاع في الكربون 14 الموجود في حلقات الأشجار. تحمل الأشجار في جميع أنحاء العالم دليلاً على ارتفاع الكربون 14، مما يدل على أن الحدث كان عالمياً على نطاق واسع. في هذا العام 2021، أعلن العلماء أنه بعد البحث في 1/6 فقط من بيانات حلقات الشجرة المتاحة، وجدوا دليلاً على حدثين آخرين، في 5259 قبل الميلاد و 7176 قبل الميلاد.

كوخ غامض"

رصد المسبار المتجول الصيني (يوتو 2 ) في 3 ديسمبر 2021 جسماً غريباً في أفق القمر على شكل مكعب أطلق عليه اسم "الكوخ الغامض" أثناء استكشافه داخل فوهة (فون كارمن) على الجانب الآخر من القمر ويعتقد انه لا شيء أكثر من صخرة .

الرحلات المأهولة

أطلق ما مجموعه ثماني رحلات مأهولة إلى المدار في عام 2021. تم إطلاق SpaceX's Crew 2 و Crew 3 Dragons إلى محطة الفضاء الدولية. كما أرسلت روسيا المركبات الفضائية Soyuz MS-19 و MS-19 و MS-20 إلى المحطة. أطلقت الصين طاقمين على مركبتي الفضاء شنتشو -12 وشنتشو -13، إلى محطة الفضاء تيانجونغ الجديدة.