النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تألُّق خيل أبناء الملك عبدالله في ثلاثة أشواط بسباقات موسم الرياض

"الملثمة" للأمير فيصل بن خالد تخطف جائزة سباقات الخيل التقديرية

ظفرت الفرس الملثمة ابنة الفحل دبي دستنيشن للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية؛ وذلك عقب فوزها بالمركز الأول في الشوط السابع خلال حفل سباقات موسم الرياض الذي أقيم الجمعة في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.

وتفصيلاً، واصلت خيل الأمير فيصل بن خالد تألقها؛ إذ حقق الجواد سودد ابن الفحل تابيزار المركز الأول في الشوط الخامس، فيما حقق الجواد هذاف ابن الفحل دبي دستنيشن المركز الأول في الشوط الحادي عشر.

وخطفت خيل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأضواء بعد حصدها المركز الأول في ثلاثة أشواط؛ إذ حققت الفرس هاتي ابنة النجم الثاقب المركز الأول في الشوط الثالث، كما حققت الفرس غضبة ابنة الفحل النجم الثاقب المركز الأول في الشوط الثامن، وكذلك فعل الجواد ما يهمه ابن الفحل مونت ريدج في الشوط التاسع.

وتألقت خيل المالك رفاعي صنت الغريبان في شوطين؛ إذ حقق الجواد زاندر ابن الفحل أوسيس دريم أولوية الشوط الرابع، وفي الشوط العاشر حقق الجواد عويس ابن الفحل بايرون المركز الأول.

واستمرت الإثارة في بقية الأشواط؛ إذ حقق الجواد احلم ابن الفحل درباس للمالك عبدالعزيز بن معلا السهلي المركز الأول في الشوط الأول، وخطف الفرس عين التين ابنة الفحل ماشو ماشو للمالك أسامة عبدالعزيز الدغيري المركز الأول في الشوط الثاني، وفي الشوط السادس حقق المركز الأول الجواد خالد الزاملية ابن الفحل خالد البويبية للمالك صالح ناصر جليدان آل عباس.

موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تألُّق خيل أبناء الملك عبدالله في ثلاثة أشواط بسباقات موسم الرياض
سبق

ظفرت الفرس الملثمة ابنة الفحل دبي دستنيشن للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية؛ وذلك عقب فوزها بالمركز الأول في الشوط السابع خلال حفل سباقات موسم الرياض الذي أقيم الجمعة في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.

وتفصيلاً، واصلت خيل الأمير فيصل بن خالد تألقها؛ إذ حقق الجواد سودد ابن الفحل تابيزار المركز الأول في الشوط الخامس، فيما حقق الجواد هذاف ابن الفحل دبي دستنيشن المركز الأول في الشوط الحادي عشر.

وخطفت خيل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأضواء بعد حصدها المركز الأول في ثلاثة أشواط؛ إذ حققت الفرس هاتي ابنة النجم الثاقب المركز الأول في الشوط الثالث، كما حققت الفرس غضبة ابنة الفحل النجم الثاقب المركز الأول في الشوط الثامن، وكذلك فعل الجواد ما يهمه ابن الفحل مونت ريدج في الشوط التاسع.

وتألقت خيل المالك رفاعي صنت الغريبان في شوطين؛ إذ حقق الجواد زاندر ابن الفحل أوسيس دريم أولوية الشوط الرابع، وفي الشوط العاشر حقق الجواد عويس ابن الفحل بايرون المركز الأول.

واستمرت الإثارة في بقية الأشواط؛ إذ حقق الجواد احلم ابن الفحل درباس للمالك عبدالعزيز بن معلا السهلي المركز الأول في الشوط الأول، وخطف الفرس عين التين ابنة الفحل ماشو ماشو للمالك أسامة عبدالعزيز الدغيري المركز الأول في الشوط الثاني، وفي الشوط السادس حقق المركز الأول الجواد خالد الزاملية ابن الفحل خالد البويبية للمالك صالح ناصر جليدان آل عباس.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
01:55 AM

تألُّق خيل أبناء الملك عبدالله في ثلاثة أشواط بسباقات موسم الرياض

"الملثمة" للأمير فيصل بن خالد تخطف جائزة سباقات الخيل التقديرية

A A A
نافل السبيعي - الرياض
2
491

ظفرت الفرس الملثمة ابنة الفحل دبي دستنيشن للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية؛ وذلك عقب فوزها بالمركز الأول في الشوط السابع خلال حفل سباقات موسم الرياض الذي أقيم الجمعة في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.

وتفصيلاً، واصلت خيل الأمير فيصل بن خالد تألقها؛ إذ حقق الجواد سودد ابن الفحل تابيزار المركز الأول في الشوط الخامس، فيما حقق الجواد هذاف ابن الفحل دبي دستنيشن المركز الأول في الشوط الحادي عشر.

وخطفت خيل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأضواء بعد حصدها المركز الأول في ثلاثة أشواط؛ إذ حققت الفرس هاتي ابنة النجم الثاقب المركز الأول في الشوط الثالث، كما حققت الفرس غضبة ابنة الفحل النجم الثاقب المركز الأول في الشوط الثامن، وكذلك فعل الجواد ما يهمه ابن الفحل مونت ريدج في الشوط التاسع.

وتألقت خيل المالك رفاعي صنت الغريبان في شوطين؛ إذ حقق الجواد زاندر ابن الفحل أوسيس دريم أولوية الشوط الرابع، وفي الشوط العاشر حقق الجواد عويس ابن الفحل بايرون المركز الأول.

واستمرت الإثارة في بقية الأشواط؛ إذ حقق الجواد احلم ابن الفحل درباس للمالك عبدالعزيز بن معلا السهلي المركز الأول في الشوط الأول، وخطف الفرس عين التين ابنة الفحل ماشو ماشو للمالك أسامة عبدالعزيز الدغيري المركز الأول في الشوط الثاني، وفي الشوط السادس حقق المركز الأول الجواد خالد الزاملية ابن الفحل خالد البويبية للمالك صالح ناصر جليدان آل عباس.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,525
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,916
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,670

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة