النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة العاصمة المقدسة تصدر 8940 شهادة صحية

دربت 3650 عاملاً في قطاع الصحة العامة

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة 8943 شهادة صحية ودرَّبت 3653 عاملاً في مجال الصحة العامة خلال الربع الأول من عام 2021م.

وتتضمن البرامج التدريبية إرشادات السلامة المهنية، والممارسات السليمة في تداول الأغذية، والمخاطر الصحية في أماكن العمل، إضافةً

إلى إرشاد العاملين وتأهيلهم للعمل في مجال الصحة العامة، ومنحهم الشهادة الصحية بعد اجتياز تلك البرامج.

وأكَّدت الأمانة حرصها على تقديم الخدمات للمستفيدين بشكل صحي وسليم والإسهام في عملية رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين في

مجال الغذاء، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة، وخلو العاملين من الأمراض المعدية، والتزامهم بإجراء الفحوصات

المخبرية، التي يمكن إجراؤها في مراكز فحص العمالة المعتمدة لدى وزارة الصحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة العاصمة المقدسة تصدر 8940 شهادة صحية
سبق

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة 8943 شهادة صحية ودرَّبت 3653 عاملاً في مجال الصحة العامة خلال الربع الأول من عام 2021م.

وتتضمن البرامج التدريبية إرشادات السلامة المهنية، والممارسات السليمة في تداول الأغذية، والمخاطر الصحية في أماكن العمل، إضافةً

إلى إرشاد العاملين وتأهيلهم للعمل في مجال الصحة العامة، ومنحهم الشهادة الصحية بعد اجتياز تلك البرامج.

وأكَّدت الأمانة حرصها على تقديم الخدمات للمستفيدين بشكل صحي وسليم والإسهام في عملية رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين في

مجال الغذاء، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة، وخلو العاملين من الأمراض المعدية، والتزامهم بإجراء الفحوصات

المخبرية، التي يمكن إجراؤها في مراكز فحص العمالة المعتمدة لدى وزارة الصحة.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
03:01 PM

أمانة العاصمة المقدسة تصدر 8940 شهادة صحية

دربت 3650 عاملاً في قطاع الصحة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
170

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة 8943 شهادة صحية ودرَّبت 3653 عاملاً في مجال الصحة العامة خلال الربع الأول من عام 2021م.

وتتضمن البرامج التدريبية إرشادات السلامة المهنية، والممارسات السليمة في تداول الأغذية، والمخاطر الصحية في أماكن العمل، إضافةً

إلى إرشاد العاملين وتأهيلهم للعمل في مجال الصحة العامة، ومنحهم الشهادة الصحية بعد اجتياز تلك البرامج.

وأكَّدت الأمانة حرصها على تقديم الخدمات للمستفيدين بشكل صحي وسليم والإسهام في عملية رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين في

مجال الغذاء، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة، وخلو العاملين من الأمراض المعدية، والتزامهم بإجراء الفحوصات

المخبرية، التي يمكن إجراؤها في مراكز فحص العمالة المعتمدة لدى وزارة الصحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,386
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,214
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,715
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,656

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة