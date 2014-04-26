أمانة العاصمة المقدسة تصدر 8940 شهادة صحية

دربت 3650 عاملاً في قطاع الصحة العامة

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة 8943 شهادة صحية ودرَّبت 3653 عاملاً في مجال الصحة العامة خلال الربع الأول من عام 2021م.

وتتضمن البرامج التدريبية إرشادات السلامة المهنية، والممارسات السليمة في تداول الأغذية، والمخاطر الصحية في أماكن العمل، إضافةً

إلى إرشاد العاملين وتأهيلهم للعمل في مجال الصحة العامة، ومنحهم الشهادة الصحية بعد اجتياز تلك البرامج.

وأكَّدت الأمانة حرصها على تقديم الخدمات للمستفيدين بشكل صحي وسليم والإسهام في عملية رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين في

مجال الغذاء، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة، وخلو العاملين من الأمراض المعدية، والتزامهم بإجراء الفحوصات

المخبرية، التي يمكن إجراؤها في مراكز فحص العمالة المعتمدة لدى وزارة الصحة.