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مقياس مهني لانتقاء المتميزين لوظائف التحقيق والادعاء العام

بالشراكة بين قياس والنيابة العامة

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أن الشراكة بين المركز الوطني للقياس والنيابة العامة؛ بهدف إعداد مقياس خاص لانتقاء أفضل المتقدمين لوظائفها ولمعرفة مدى إمكانية المتقدم على تولي وظيفتيْ التحقيق والادعاء العام واختيار الأفضل لهاتين الوظيفتين؛ لتولي المهام المتناسبة مع قدراتهم ومهاراتهم الشخصية، ويشمل المقياس ثلاثة أبعاد رئيسية، الأول: القدرات العامة، ويتكون من قسمين: (اللفظي، والكمي)، الثاني: يتكون من (العلوم الشرعية، والقانون)، والثالث: المهارات الشخصية الاجتماعية والانفعالات والعواطف.

وأضاف أن التسجيل في المقياس متاح حاليًا عبر الموقع الإلكتروني لـ"قياس" WWW.QIYAS.ORG من خلال الملف الإلكتروني للمتقدمين الذين تم ترشيحهم من قِبَل النيابة العامة، والحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصيْ الشريعة والقانون من الجامعات السعودية، وسيكون موعد إجراء المقياس يوم الثلاثاء 4 شعبان 1440هـ؛ وذلك في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وجامعة الملك سعود بالرياض، وجامعة الملك خالد بأبها، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة طيبة بالمدينة المنورة، وجامعة الطائف بالحوية، وجامعة القصيم ببريدة، وكلية المجتمع بالدمام، والمركز التربوي (كلية المعلمين سابقًا) بالرياض.

وأكد أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب على الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.

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مقياس مهني لانتقاء المتميزين لوظائف التحقيق والادعاء العام
سبق

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أن الشراكة بين المركز الوطني للقياس والنيابة العامة؛ بهدف إعداد مقياس خاص لانتقاء أفضل المتقدمين لوظائفها ولمعرفة مدى إمكانية المتقدم على تولي وظيفتيْ التحقيق والادعاء العام واختيار الأفضل لهاتين الوظيفتين؛ لتولي المهام المتناسبة مع قدراتهم ومهاراتهم الشخصية، ويشمل المقياس ثلاثة أبعاد رئيسية، الأول: القدرات العامة، ويتكون من قسمين: (اللفظي، والكمي)، الثاني: يتكون من (العلوم الشرعية، والقانون)، والثالث: المهارات الشخصية الاجتماعية والانفعالات والعواطف.

وأضاف أن التسجيل في المقياس متاح حاليًا عبر الموقع الإلكتروني لـ"قياس" WWW.QIYAS.ORG من خلال الملف الإلكتروني للمتقدمين الذين تم ترشيحهم من قِبَل النيابة العامة، والحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصيْ الشريعة والقانون من الجامعات السعودية، وسيكون موعد إجراء المقياس يوم الثلاثاء 4 شعبان 1440هـ؛ وذلك في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وجامعة الملك سعود بالرياض، وجامعة الملك خالد بأبها، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة طيبة بالمدينة المنورة، وجامعة الطائف بالحوية، وجامعة القصيم ببريدة، وكلية المجتمع بالدمام، والمركز التربوي (كلية المعلمين سابقًا) بالرياض.

وأكد أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب على الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
12:13 PM

مقياس مهني لانتقاء المتميزين لوظائف التحقيق والادعاء العام

بالشراكة بين قياس والنيابة العامة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,511

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أن الشراكة بين المركز الوطني للقياس والنيابة العامة؛ بهدف إعداد مقياس خاص لانتقاء أفضل المتقدمين لوظائفها ولمعرفة مدى إمكانية المتقدم على تولي وظيفتيْ التحقيق والادعاء العام واختيار الأفضل لهاتين الوظيفتين؛ لتولي المهام المتناسبة مع قدراتهم ومهاراتهم الشخصية، ويشمل المقياس ثلاثة أبعاد رئيسية، الأول: القدرات العامة، ويتكون من قسمين: (اللفظي، والكمي)، الثاني: يتكون من (العلوم الشرعية، والقانون)، والثالث: المهارات الشخصية الاجتماعية والانفعالات والعواطف.

وأضاف أن التسجيل في المقياس متاح حاليًا عبر الموقع الإلكتروني لـ"قياس" WWW.QIYAS.ORG من خلال الملف الإلكتروني للمتقدمين الذين تم ترشيحهم من قِبَل النيابة العامة، والحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصيْ الشريعة والقانون من الجامعات السعودية، وسيكون موعد إجراء المقياس يوم الثلاثاء 4 شعبان 1440هـ؛ وذلك في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وجامعة الملك سعود بالرياض، وجامعة الملك خالد بأبها، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة طيبة بالمدينة المنورة، وجامعة الطائف بالحوية، وجامعة القصيم ببريدة، وكلية المجتمع بالدمام، والمركز التربوي (كلية المعلمين سابقًا) بالرياض.

وأكد أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب على الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.

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