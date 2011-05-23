وكشف "العبدالعالي" خلال المؤتمر الدوري حول تطورات كورونا في المملكة أن 75% من الحالات المرصودة مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية.

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن المنحنى الوبائي في #المملكة يشهد ثباتاً يبشر بالخير.

متحدث "الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة يشهد ثباتاً يبشر بالخير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-23 قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن المنحنى الوبائي في #المملكة يشهد ثباتاً يبشر بالخير. وكشف "العبدالعالي" خلال المؤتمر الدوري حول تطورات كورونا في المملكة أن 75% من الحالات المرصودة مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية.

وقال: جرعات اللقاح تتجاوز حاجز الـ12 مليوناً و800 ألف جرعة معطاة.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442 03:55 PM

متحدث "الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة يشهد ثباتاً يبشر بالخير قال: 75% من الحالات المرصودة مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية





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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن المنحنى الوبائي في #المملكة يشهد ثباتاً يبشر بالخير.

وكشف "العبدالعالي" خلال المؤتمر الدوري حول تطورات كورونا في المملكة أن 75% من الحالات المرصودة مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية.



وقال: جرعات اللقاح تتجاوز حاجز الـ12 مليوناً و800 ألف جرعة معطاة.