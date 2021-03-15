فريق طبي بمستشفى جنوب القنفذة ينقذ طفلًا عاني من انسداد بالأمعاء

يبلغ من العمر 3 أيام ووزنه ١٥٠٠جرام ويتمتع الآن بصحة جيدة

أجرى فريق طبي مختص بمستشفى جنوب القنفذة العام، جراحة ناجحة لطفل خديج يبلغ من العمر ثلاثة أيام، ووزنه كيلو ونصف الكيلو جرام، يعاني من انسداد كامل بالاثني عشر من الأمعاء الدقيقة.

وتم وضع المريض داخل قسم العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، حيث قدمت له عناية فائقة من قبل فريق طبي مختص يترأسهم الدكتور محمد الهيلي استشاري الأطفال حديثي الولادة.

وأكد متحدث صحة القنقذة، إبراهيم محمد المتحمي، لـ"سبق" أنه بفضل من الله تعالى، ثم جهود الكادر الطبي المشارك من قسم العمليات والتخدير، تكللت هذه الجهود بنجاح، وبدأ الطفل فى التعافي وزيادة الوزن بتناول الحليب عن طريق الفم وغادر المستشفى ويتمتع بصحة جيدة.

إلى ذلك بارك ذوو الطفل الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة، ممثلة بصحة القنفذة وخاصة مستشفى جنوب القنفذة ومنسوبيه من أطباء وصحيين ولاسيما الأطباء المشرفون والممرضون الذين أسهموا في إنقاذ حياة الطفل ومتابعتهم الدقيقة لحالته الصحية التي أسهمت بعد الله ببقائه على قيد الحياة.