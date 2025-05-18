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الفيصلي يمدد عقد محترفه البرازيلي رافييل دا سيلفا لموسمين

أنهت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج إجراءات تمديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي رافييل دا سيلفا لمدة موسمين مع أفضلية التمديد لموسم.

ونشر النادي تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها: "أنهت إدارة النادي برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج إجراءات تمديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي" رافييل دا سيلفا" لمدة موسمين مع أفضلية التمديد لموسم آخر جاء ذلك بناءً على التقرير الفني الذي رفعه المدير الفني بريكليس شاموسكا".

وكان الفيصلي تعاقد مع البرازيلي مطلع الصيف الماضي لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وسبق لرافاييل أن لعب لأندية ريو بريتو وبونتي بريتا وكريسوما، قبل أن ينضم إلى صفوف بوافيستا البرتغالي الموسم قبل الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصلي يمدد عقد محترفه البرازيلي رافييل دا سيلفا لموسمين
سبق

أنهت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج إجراءات تمديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي رافييل دا سيلفا لمدة موسمين مع أفضلية التمديد لموسم.

ونشر النادي تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها: "أنهت إدارة النادي برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج إجراءات تمديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي" رافييل دا سيلفا" لمدة موسمين مع أفضلية التمديد لموسم آخر جاء ذلك بناءً على التقرير الفني الذي رفعه المدير الفني بريكليس شاموسكا".

وكان الفيصلي تعاقد مع البرازيلي مطلع الصيف الماضي لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وسبق لرافاييل أن لعب لأندية ريو بريتو وبونتي بريتا وكريسوما، قبل أن ينضم إلى صفوف بوافيستا البرتغالي الموسم قبل الماضي.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
12:16 AM

الفيصلي يمدد عقد محترفه البرازيلي رافييل دا سيلفا لموسمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج إجراءات تمديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي رافييل دا سيلفا لمدة موسمين مع أفضلية التمديد لموسم.

ونشر النادي تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها: "أنهت إدارة النادي برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج إجراءات تمديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي" رافييل دا سيلفا" لمدة موسمين مع أفضلية التمديد لموسم آخر جاء ذلك بناءً على التقرير الفني الذي رفعه المدير الفني بريكليس شاموسكا".

وكان الفيصلي تعاقد مع البرازيلي مطلع الصيف الماضي لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وسبق لرافاييل أن لعب لأندية ريو بريتو وبونتي بريتا وكريسوما، قبل أن ينضم إلى صفوف بوافيستا البرتغالي الموسم قبل الماضي.

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