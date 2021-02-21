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بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تشارك في حملة "كلنا التزام" عبر مساجد وجوامع جدة

مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمصلين

واصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة، مُمثلاً بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، الجهود التوعوية عبر مشاركته بحملة "كلنا التزام" التي نظّمتها محافظة جدة، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة، اتساقاً مع التوجيهات الكريمة ببذل الجهود كافة لمنع انتشار فيروس كورونا، والحرص على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، بجدة، بتهيئة المساجد وتعقيمها وتوزيع البروشورات التوعوية والقيام بجولات تفقدية للمساجد بالمحافظة والمراكز التابعة لها لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، ومنها لبس الكمامة وتحقيق التباعد وإحضار السجادة.

وقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بجدة، بالتنسيق بالشراكة مع الجهات الصحية والجمعيات التطوعية، بإجراء فحص الحرارة للمصلين عن دخولهم للمساجد، والتنبيه بالالتزام بإحضار سجادة خاصة وتطبيق توكلنا والالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى ضبط عدد من المخالفات للمصلين بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تشارك في حملة "كلنا التزام" عبر مساجد وجوامع جدة
سبق

واصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة، مُمثلاً بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، الجهود التوعوية عبر مشاركته بحملة "كلنا التزام" التي نظّمتها محافظة جدة، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة، اتساقاً مع التوجيهات الكريمة ببذل الجهود كافة لمنع انتشار فيروس كورونا، والحرص على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، بجدة، بتهيئة المساجد وتعقيمها وتوزيع البروشورات التوعوية والقيام بجولات تفقدية للمساجد بالمحافظة والمراكز التابعة لها لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، ومنها لبس الكمامة وتحقيق التباعد وإحضار السجادة.

وقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بجدة، بالتنسيق بالشراكة مع الجهات الصحية والجمعيات التطوعية، بإجراء فحص الحرارة للمصلين عن دخولهم للمساجد، والتنبيه بالالتزام بإحضار سجادة خاصة وتطبيق توكلنا والالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى ضبط عدد من المخالفات للمصلين بالتعاون مع الجهات الأمنية.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
01:21 PM

بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تشارك في حملة "كلنا التزام" عبر مساجد وجوامع جدة

مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمصلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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واصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة، مُمثلاً بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، الجهود التوعوية عبر مشاركته بحملة "كلنا التزام" التي نظّمتها محافظة جدة، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة، اتساقاً مع التوجيهات الكريمة ببذل الجهود كافة لمنع انتشار فيروس كورونا، والحرص على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، بجدة، بتهيئة المساجد وتعقيمها وتوزيع البروشورات التوعوية والقيام بجولات تفقدية للمساجد بالمحافظة والمراكز التابعة لها لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، ومنها لبس الكمامة وتحقيق التباعد وإحضار السجادة.

وقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بجدة، بالتنسيق بالشراكة مع الجهات الصحية والجمعيات التطوعية، بإجراء فحص الحرارة للمصلين عن دخولهم للمساجد، والتنبيه بالالتزام بإحضار سجادة خاصة وتطبيق توكلنا والالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى ضبط عدد من المخالفات للمصلين بالتعاون مع الجهات الأمنية.

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