احتفل عوض بن أحمد أبو حسين بعودة نجليه كل من الدكتور محمد بن عوض أبو حسين والدكتور ماهر بن عوض أبو حسين، وحصولهما على درجة الدكتوراه بعد رحلة امتدت لسبع سنوات من الابتعاث بالمملكة المتحدة.
"أبو حسين" يحتفل بحصول نجليه على الدكتوراه
احتفل عوض بن أحمد أبو حسين بعودة نجليه كل من الدكتور محمد بن عوض أبو حسين والدكتور ماهر بن عوض أبو حسين، وحصولهما على درجة الدكتوراه بعد رحلة امتدت لسبع سنوات من الابتعاث بالمملكة المتحدة.
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"أبو حسين" يحتفل بحصول نجليه على الدكتوراهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-04
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
12:51 AM
"أبو حسين" يحتفل بحصول نجليه على الدكتوراه
احتفل عوض بن أحمد أبو حسين بعودة نجليه كل من الدكتور محمد بن عوض أبو حسين والدكتور ماهر بن عوض أبو حسين، وحصولهما على درجة الدكتوراه بعد رحلة امتدت لسبع سنوات من الابتعاث بالمملكة المتحدة.
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