النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أبو حسين" يحتفل بحصول نجليه على الدكتوراه

احتفل عوض بن أحمد أبو حسين بعودة نجليه كل من الدكتور محمد بن عوض أبو حسين والدكتور ماهر بن عوض أبو حسين، وحصولهما على درجة الدكتوراه بعد رحلة امتدت لسبع سنوات من الابتعاث بالمملكة المتحدة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"أبو حسين" يحتفل بحصول نجليه على الدكتوراه
سبق

احتفل عوض بن أحمد أبو حسين بعودة نجليه كل من الدكتور محمد بن عوض أبو حسين والدكتور ماهر بن عوض أبو حسين، وحصولهما على درجة الدكتوراه بعد رحلة امتدت لسبع سنوات من الابتعاث بالمملكة المتحدة.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
12:51 AM

"أبو حسين" يحتفل بحصول نجليه على الدكتوراه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
120

احتفل عوض بن أحمد أبو حسين بعودة نجليه كل من الدكتور محمد بن عوض أبو حسين والدكتور ماهر بن عوض أبو حسين، وحصولهما على درجة الدكتوراه بعد رحلة امتدت لسبع سنوات من الابتعاث بالمملكة المتحدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,555
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,682
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,075
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,224

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة