"أمير تبوك" يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نيوم

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، بحضور المشرف العام على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق الأمير محمد بن عبدالعزيز بن تركي.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع، متمنياً سموه للجميع التوفيق والسداد.