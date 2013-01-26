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"العواد" يستقبل سفير سويسرا ويبرز جهود المملكة الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة

الجانبان بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خصوصاً ما يتعلق بحقوق الإنسان

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد؛ في مكتبه اليوم، سفير سويسرا لدى المملكة الدكتور أندرياس شالر.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

وأبرز العواد؛ جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، منوّهاً بما تشهده من تطورات وخطوات رائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية.

عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يستقبل سفير سويسرا ويبرز جهود المملكة الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة
سبق

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد؛ في مكتبه اليوم، سفير سويسرا لدى المملكة الدكتور أندرياس شالر.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

وأبرز العواد؛ جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، منوّهاً بما تشهده من تطورات وخطوات رائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
01:14 PM

"العواد" يستقبل سفير سويسرا ويبرز جهود المملكة الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة

الجانبان بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خصوصاً ما يتعلق بحقوق الإنسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد؛ في مكتبه اليوم، سفير سويسرا لدى المملكة الدكتور أندرياس شالر.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

وأبرز العواد؛ جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، منوّهاً بما تشهده من تطورات وخطوات رائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية.

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