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إسبانيا تسجل 14581 إصابة جديدة بكورونا و530 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 3,056,035 والوفيات 64747 شخصًا

سجلت إسبانيا 14581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و530 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 3,056,035 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 64747.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا تسجل 14581 إصابة جديدة بكورونا و530 حالة وفاة
سبق

سجلت إسبانيا 14581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و530 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 3,056,035 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 64747.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
01:41 AM

إسبانيا تسجل 14581 إصابة جديدة بكورونا و530 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 3,056,035 والوفيات 64747 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مدريد
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سجلت إسبانيا 14581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و530 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 3,056,035 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 64747.

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