حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد -اليوم- من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل، تشمل المناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد -اليوم- من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل، تشمل المناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد -اليوم- من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل، تشمل المناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد -اليوم- من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل، تشمل المناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.