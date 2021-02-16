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الجدعان: هذا ما سيقدِّمه المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

شكر القيادة على قرار تحويل وكالة الأنظمة إلى مركز مستقل

رفع الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله –؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بتحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم (المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية).

وأوضح الجدعان أن المركز سيُعنى بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة، تشمل: إدارة الميزانية، والمشتريات وسلاسل الإمداد، والإدارة المالية، والموارد البشرية، والمدفوعات وتحصيل الإيرادات. مشيرًا إلى أنه سيعمل على تحقيق العديد من الأهداف التي يأتي من أبرزها: تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير منتجات وخدمات رقمية، إضافة إلى بناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.

وأشار إلى أن المركز سيحقق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين، وتعزيز الابتكار، واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية، وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين، وقياس مؤشرات الأداء، إضافة إلى توحيد الإجراءات، والتكامل بين المستفيدين.

يُذكر أن خدمات المركز تستهدف عددًا من المستفيدين، مثل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والموظف الحكومي، والمؤسسات المالية. كما سيقدم عددًا من الحلول من خلال أنظمة متكاملة، مثل منصة (اعتماد)، نظام (تحصيل) الإلكتروني، نظام الحقوق المالية (صرف)، النظام الموحد للموارد الحكومية، نظام الميزانية العامة، النظام المالي الوطني، نظام الخزانة والدَّين العام، خدمات التقارير والمؤشرات.. وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجدعان: هذا ما سيقدِّمه المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
سبق

رفع الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله –؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بتحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم (المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية).

وأوضح الجدعان أن المركز سيُعنى بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة، تشمل: إدارة الميزانية، والمشتريات وسلاسل الإمداد، والإدارة المالية، والموارد البشرية، والمدفوعات وتحصيل الإيرادات. مشيرًا إلى أنه سيعمل على تحقيق العديد من الأهداف التي يأتي من أبرزها: تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير منتجات وخدمات رقمية، إضافة إلى بناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.

وأشار إلى أن المركز سيحقق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين، وتعزيز الابتكار، واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية، وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين، وقياس مؤشرات الأداء، إضافة إلى توحيد الإجراءات، والتكامل بين المستفيدين.

يُذكر أن خدمات المركز تستهدف عددًا من المستفيدين، مثل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والموظف الحكومي، والمؤسسات المالية. كما سيقدم عددًا من الحلول من خلال أنظمة متكاملة، مثل منصة (اعتماد)، نظام (تحصيل) الإلكتروني، نظام الحقوق المالية (صرف)، النظام الموحد للموارد الحكومية، نظام الميزانية العامة، النظام المالي الوطني، نظام الخزانة والدَّين العام، خدمات التقارير والمؤشرات.. وغيرها.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
11:49 PM

الجدعان: هذا ما سيقدِّمه المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

شكر القيادة على قرار تحويل وكالة الأنظمة إلى مركز مستقل

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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رفع الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله –؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بتحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم (المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية).

وأوضح الجدعان أن المركز سيُعنى بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة، تشمل: إدارة الميزانية، والمشتريات وسلاسل الإمداد، والإدارة المالية، والموارد البشرية، والمدفوعات وتحصيل الإيرادات. مشيرًا إلى أنه سيعمل على تحقيق العديد من الأهداف التي يأتي من أبرزها: تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير منتجات وخدمات رقمية، إضافة إلى بناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.

وأشار إلى أن المركز سيحقق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين، وتعزيز الابتكار، واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية، وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين، وقياس مؤشرات الأداء، إضافة إلى توحيد الإجراءات، والتكامل بين المستفيدين.

يُذكر أن خدمات المركز تستهدف عددًا من المستفيدين، مثل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والموظف الحكومي، والمؤسسات المالية. كما سيقدم عددًا من الحلول من خلال أنظمة متكاملة، مثل منصة (اعتماد)، نظام (تحصيل) الإلكتروني، نظام الحقوق المالية (صرف)، النظام الموحد للموارد الحكومية، نظام الميزانية العامة، النظام المالي الوطني، نظام الخزانة والدَّين العام، خدمات التقارير والمؤشرات.. وغيرها.

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