"مدني الباحة" يتفاعل مع تنبيهات الأرصاد داعيًا للحذر

طالَبَ بأخذ الحيطة واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة

دعت مديرية الدفاع المدني في الباحة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع حالة الرياح النشطة، وتدني الرؤية التي تؤثر على المنطقة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح نشطة وتدنٍّ في مستوى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.