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232 دعوى عمالية في 5 أيام.. "الموارد البشرية" بالقصيم تسترد نصف مليون

"المطلق": جلسات تسوية نُفّذت عن بعد قربت وجهات النظر بنسبة صلح %88

استردت التسويات الودية بمنطقة القصيم 530502 ريال خلال الفترة من 2021/10/17 من شهر أكتوبر وحتى 2021/10/21.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم الدكتور فهد محمد المطلق، أن إدارة التسويات الودية بمكاتب العمل بالقصيم تمكنت عبر تقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال من خلال جلسات تسوية نفذت عن بعد، وأثمرت صلح بنسبة %88.

وأشار "المطلق" إلى أن التسويات الودية استقبلت خلال الفترة نفسها ما يقارب على 232 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

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232 دعوى عمالية في 5 أيام.. "الموارد البشرية" بالقصيم تسترد نصف مليون
سبق

استردت التسويات الودية بمنطقة القصيم 530502 ريال خلال الفترة من 2021/10/17 من شهر أكتوبر وحتى 2021/10/21.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم الدكتور فهد محمد المطلق، أن إدارة التسويات الودية بمكاتب العمل بالقصيم تمكنت عبر تقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال من خلال جلسات تسوية نفذت عن بعد، وأثمرت صلح بنسبة %88.

وأشار "المطلق" إلى أن التسويات الودية استقبلت خلال الفترة نفسها ما يقارب على 232 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
03:20 PM

232 دعوى عمالية في 5 أيام.. "الموارد البشرية" بالقصيم تسترد نصف مليون

"المطلق": جلسات تسوية نُفّذت عن بعد قربت وجهات النظر بنسبة صلح %88

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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استردت التسويات الودية بمنطقة القصيم 530502 ريال خلال الفترة من 2021/10/17 من شهر أكتوبر وحتى 2021/10/21.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم الدكتور فهد محمد المطلق، أن إدارة التسويات الودية بمكاتب العمل بالقصيم تمكنت عبر تقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال من خلال جلسات تسوية نفذت عن بعد، وأثمرت صلح بنسبة %88.

وأشار "المطلق" إلى أن التسويات الودية استقبلت خلال الفترة نفسها ما يقارب على 232 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,846
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,040
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,118

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