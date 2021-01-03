السديس يوجّه أكاديمية الحرم بتفعيل برامج التأهيل الإداري وتمكين الكفاءات الشابة

قال: عندما يكون مليكنا قدوتنا فالطموح يعانق عنان السماء وهمتنا أوصلتنا إلى القمة

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أكاديمية المسجد الحرام، بتفعيل برامج التأهيل الإداري وتمكين الكفاءات الشابة.

حيث أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على برامج التأهيل الإداري، وإكساب جميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة المهارات والخبرات العلمية، ورفع مستواهم الثقافي وجعلهم أكثر مرونة مع ظروف العمل المختلفة، وإعطائهم الفرصة لإثبات الذات وتمكينهم من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، والتركيز على البرامج التي تبعث في أنفسهم روح المسؤولية والولاء والشعور بالانتماء لعملهم ولخدمة زوّار وقاصدي الحرمين الشريفين.

وقال الشيخ السديس: شرّفنا الله -عزّ وجلّ- بشرفٍ عظيم يتمناه كل مسلم، وهو العمل في هذه المقدّسات الدينية، وخدمة ضيوف الرحمن، فعلينا أن نكون على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والتأهيل العلمي والعملي، مرضاة للخالق -جلّ جلاله-، كما قال تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ)، وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- فقائد أمتنا ترك كل الألقاب واختار لقب خادم الحرمين الشريفين؛ فهو قدوتنا، وعندما يكون مليكنا قدوتنا، فالطموح يعانق عنان السماء، وهمتنا أوصلتنا إلى القمة.

وختم الشيخ السديس؛ حديثه سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ هذه البلاد وقادتها.