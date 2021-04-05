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ملك الأردن يوكل عمه الأمير الحسن في التعامل مع الأمير حمزة

رئيس هيئة الأركان الأردني يؤكد: القوات المسلحة قادرة على التعامل مع المستجدات

أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني أوكل عمه الأمير الحسن بن طلال في التعامل مع موضوع أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين في إطار الأسرة الهاشمية.

وجاء في تغريدة صادرة عن الديوان الملكي الأردني أن الأمير الحسن تواصل مع الأمير حمزة الذي أكد أنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن.

وفي وقت سابق أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، اللواء الركن يوسف الحنيطي، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية قادرة على التعامل بكفاءة مع المستجدات المحلية والإقليمية.

وقال الحنيطي: "إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكّنها من التعامل مع أي مستجدات تطرأ على الساحتين المحلية والإقليمية بمختلف المستويات".

كما أكد قدرتها على مواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية بالقوة، والتصدي لأي مساعٍ يراد بها تقويض أمن الوطن، وترويع مواطنيه، وزعزعة أمنه واستقراره، بحسب تعبيره.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ملك الأردن يوكل عمه الأمير الحسن في التعامل مع الأمير حمزة
سبق

أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني أوكل عمه الأمير الحسن بن طلال في التعامل مع موضوع أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين في إطار الأسرة الهاشمية.

وجاء في تغريدة صادرة عن الديوان الملكي الأردني أن الأمير الحسن تواصل مع الأمير حمزة الذي أكد أنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن.

وفي وقت سابق أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، اللواء الركن يوسف الحنيطي، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية قادرة على التعامل بكفاءة مع المستجدات المحلية والإقليمية.

وقال الحنيطي: "إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكّنها من التعامل مع أي مستجدات تطرأ على الساحتين المحلية والإقليمية بمختلف المستويات".

كما أكد قدرتها على مواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية بالقوة، والتصدي لأي مساعٍ يراد بها تقويض أمن الوطن، وترويع مواطنيه، وزعزعة أمنه واستقراره، بحسب تعبيره.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
08:46 PM
اخر تعديل
05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
08:53 PM

ملك الأردن يوكل عمه الأمير الحسن في التعامل مع الأمير حمزة

رئيس هيئة الأركان الأردني يؤكد: القوات المسلحة قادرة على التعامل مع المستجدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني أوكل عمه الأمير الحسن بن طلال في التعامل مع موضوع أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين في إطار الأسرة الهاشمية.

وجاء في تغريدة صادرة عن الديوان الملكي الأردني أن الأمير الحسن تواصل مع الأمير حمزة الذي أكد أنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن.

وفي وقت سابق أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، اللواء الركن يوسف الحنيطي، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية قادرة على التعامل بكفاءة مع المستجدات المحلية والإقليمية.

وقال الحنيطي: "إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكّنها من التعامل مع أي مستجدات تطرأ على الساحتين المحلية والإقليمية بمختلف المستويات".

كما أكد قدرتها على مواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية بالقوة، والتصدي لأي مساعٍ يراد بها تقويض أمن الوطن، وترويع مواطنيه، وزعزعة أمنه واستقراره، بحسب تعبيره.

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