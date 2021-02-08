المياه بلغت مستوى الخصر.. فيضانات عارمة تجتاح جنوب فرنسا

وضع 7 مناطق في حالة تأهب بينها شرق باريس

اجتاحت فيضانات قوية جنوب غرب فرنسا، اليوم (الاثنين) بعد أيام من الأمطار الغزيرة، واتخذت عدة مناطق من بينها شرق

باريس استعدادات لمواجهة فيضانات قبل موجة باردة متوقعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبلغت مياه نهر شارونت مستوى قرب 6.20 متر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وارتفعت المياه إلى مستوى الخصر في

عدة شوارع ومستوى الركبة بأجزاء واسعة من بلدة سانت الواقعة على مسافة 115 كيلومترًا شمالي بوردو وهي الأكثر

تضررًا جراء الفيضانات، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأجلت السلطات المئات بعد انقطاع الكهرباء؛ بسبب تسرب المياه إلى الأقبية، ووضعت عوارض على كتل من الخرسانة حتى يستطيع السكان السير من المنازل، التي غمرتها المياه إلى مناطق جافة.

وفي جنوب شرق بوردو، حيث فاضت مياه نهر جارون على مناطق واسعة بين مارماند ولا ريول الأسبوع الماضي، ذكرت

السلطات المحلية أن المياه بدأت تنحسر لكن من غير المتوقع أن تنخفض مياه شارونت قبل الأربعاء المقبل.

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية سبعة قطاعات في حالة تأهب من بينها شارونت-ماريتيم، ومنطقتان على نهر لوار، ومنطقتا السوم، وواز في شمال فرنسا، ومنطقة سين آيه مارن شرقي باريس.

وانعزلت في باريس أجزاء كثيرة من ضفة نهر السين لأيام بعدما فاض النهر عن ضفتيه، لكن مستويات المياه صباح اليوم

استقرت عند 4.35 متر، وهو أقل من الارتفاعات التي سجلت عند 5.88 متر في يناير كانون الثاني 2018 و6.10 متر في يونيو (حزيران) 2016.