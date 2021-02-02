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لهذا السبب يشهد "صحي شرائع مكة 7" هدوءًا وقلة في المراجعين!

يحضر المُراجع قبل موعده بـ10 دقائق وينفذ خدمته في نفس توقيت حجزه

يشهد مركز صحي مخطط 7 بالشرائع، هدوءًا وقلة في أعداد المراجعين قد لا تصل إلى 10 أشخاص؛ فضلًا عن دقائق معدودة لا يكاد يشعر بها المراجع؛ وذلك بعد افتتاح المركز الصحي بمخطط 2 والذي أغلق للصيانة لقرابة سنة.

إعادة افتتاح المركز الصحي بمخطط 2 بالشرائع، ساهم -إلى حد كبير- في تخفيف الضغط الذي كان يشهده المركز بسبب زيارة أهالي مخططات الشرائع الأخرى على المركز بمخطط 7.

بدورهم، أشاد عدد من مرتادي المركز الصحي، بالخدمات المقدمة من صحة مكة لمرتادي المركز وحسن التعامل من الطاقم الصحي بداية بنقاط الفرز البصري حتى خروج المراجع بالوصفة الطبية.

فيما أكد مصدر لـ"سبق"، أن استخدام المراجعين لتطبيق موعد وحجزه مسبقًا، يساعدهم في تجنب الزحام أو طول فترة الانتظار؛ إذ يحضر المراجع قبل موعده بـ10 دقائق كأقصى حد وينفذ خدمته في نفس التوقيت الذي قام بحجزه على تطبيق موعد.

مركز صحي مخطط 7 الشرائع

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لهذا السبب يشهد "صحي شرائع مكة 7" هدوءًا وقلة في المراجعين!
سبق

يشهد مركز صحي مخطط 7 بالشرائع، هدوءًا وقلة في أعداد المراجعين قد لا تصل إلى 10 أشخاص؛ فضلًا عن دقائق معدودة لا يكاد يشعر بها المراجع؛ وذلك بعد افتتاح المركز الصحي بمخطط 2 والذي أغلق للصيانة لقرابة سنة.

إعادة افتتاح المركز الصحي بمخطط 2 بالشرائع، ساهم -إلى حد كبير- في تخفيف الضغط الذي كان يشهده المركز بسبب زيارة أهالي مخططات الشرائع الأخرى على المركز بمخطط 7.

بدورهم، أشاد عدد من مرتادي المركز الصحي، بالخدمات المقدمة من صحة مكة لمرتادي المركز وحسن التعامل من الطاقم الصحي بداية بنقاط الفرز البصري حتى خروج المراجع بالوصفة الطبية.

فيما أكد مصدر لـ"سبق"، أن استخدام المراجعين لتطبيق موعد وحجزه مسبقًا، يساعدهم في تجنب الزحام أو طول فترة الانتظار؛ إذ يحضر المراجع قبل موعده بـ10 دقائق كأقصى حد وينفذ خدمته في نفس التوقيت الذي قام بحجزه على تطبيق موعد.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:59 PM

لهذا السبب يشهد "صحي شرائع مكة 7" هدوءًا وقلة في المراجعين!

يحضر المُراجع قبل موعده بـ10 دقائق وينفذ خدمته في نفس توقيت حجزه

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
306

يشهد مركز صحي مخطط 7 بالشرائع، هدوءًا وقلة في أعداد المراجعين قد لا تصل إلى 10 أشخاص؛ فضلًا عن دقائق معدودة لا يكاد يشعر بها المراجع؛ وذلك بعد افتتاح المركز الصحي بمخطط 2 والذي أغلق للصيانة لقرابة سنة.

إعادة افتتاح المركز الصحي بمخطط 2 بالشرائع، ساهم -إلى حد كبير- في تخفيف الضغط الذي كان يشهده المركز بسبب زيارة أهالي مخططات الشرائع الأخرى على المركز بمخطط 7.

بدورهم، أشاد عدد من مرتادي المركز الصحي، بالخدمات المقدمة من صحة مكة لمرتادي المركز وحسن التعامل من الطاقم الصحي بداية بنقاط الفرز البصري حتى خروج المراجع بالوصفة الطبية.

فيما أكد مصدر لـ"سبق"، أن استخدام المراجعين لتطبيق موعد وحجزه مسبقًا، يساعدهم في تجنب الزحام أو طول فترة الانتظار؛ إذ يحضر المراجع قبل موعده بـ10 دقائق كأقصى حد وينفذ خدمته في نفس التوقيت الذي قام بحجزه على تطبيق موعد.

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