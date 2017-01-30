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ذهاباً وإياباً يتفوق.. "الاتفاق" لا يعرف الهزيمة أمام "الاتحاد"

نجح نادي الاتفاق في إضافة ثلاث نقاط مهمة له في جدول ترتيب المسابقة بعد تغلبه على نادي الاتحاد قي المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتفاق بهدفين نظيفين سجلهما سعيد الربيعي في الدقيقة 9 وهزاع الهزاع في الدقيقة 56 .

الاتفاق الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ذهاباً وإياباً يتفوق.. "الاتفاق" لا يعرف الهزيمة أمام "الاتحاد"
سبق

نجح نادي الاتفاق في إضافة ثلاث نقاط مهمة له في جدول ترتيب المسابقة بعد تغلبه على نادي الاتحاد قي المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتفاق بهدفين نظيفين سجلهما سعيد الربيعي في الدقيقة 9 وهزاع الهزاع في الدقيقة 56 .

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
08:06 PM
اخر تعديل
30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
08:33 PM

ذهاباً وإياباً يتفوق.. "الاتفاق" لا يعرف الهزيمة أمام "الاتحاد"

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
600

نجح نادي الاتفاق في إضافة ثلاث نقاط مهمة له في جدول ترتيب المسابقة بعد تغلبه على نادي الاتحاد قي المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتفاق بهدفين نظيفين سجلهما سعيد الربيعي في الدقيقة 9 وهزاع الهزاع في الدقيقة 56 .

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