النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تعرضت لهجوم بقارب مُفخخ.. نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير

مصدر مسؤول في وزارة الطاقة: اعتداء إرهابي على سفينة نقل وقود في جدة

أمير تبوك يشيد بالدور الكبير والمهم للمرأة السعودية في تنمية الوطن

أكد أنها شريك أساسي في كل المجالات الخدمية والتنموية

أشاد أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالدور الكبير والهام للمرأة السعودية في تنمية الوطن، عادًا إياها شريكًا ًأساسيًا في كل المجالات الخدمية والتنموية.

وأعرب عن فخره برؤية المرأة وهي تؤدي الدور المناط بها بكل اقتدار وهي جزء من كل منظومة في وطنها.

وقال أمير منطقة تبوك، خلال لقائه، اليوم، بديوان الإمارة، الموظفات اللاتي تم تعيينهن بمختلف الأقسام مؤخراً، واللواتي تبوأن مواقع قيادية في إمارة تبوك: "لقد أصبحت المرأة السعودية تعمل في كل مجال من مجالات الحياة، تساعد وطنها ومجتمعها لأن يرتقي للأفضل، وأنتن تضربن في ذلك المثل الذي هو في الأصل واقع، ونحن في إمارة تبوك لا نحرص فقط على توظيف المرأة فحسب، بل وتمكينها لتتبوأ مناصب قيادية تليق بمشاركتها وإسهاماتها".

وأضاف: "لا عائق أمام المرأة السعودية التي تمتاز عن نساء العالم بدينها وإرثها العظيم منذ مئات السنين".

وأكد لهن حرصه على تشجيع المرأة ودعمها، لإيمانه التام ودرايته بالمرأة وقدرتها على فهم المجتمع وحاجاته، معربًا عن فخره، بما وصلت له المرأة من مكانة بفضل الله، وإيمان القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله - بالدور الكبير الذي تضطلع به، ووفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأحاط الموظفات بتأكيده على أن المرأة والرجل في كل القطاعات سواسية بما أوجبه النظام عليهما، وما أحقه من واجبات ومسؤوليات، فالجميع يتم التعامل معه على أنهم موظفون تواجدوا من أجل القيام على خدمة أهالي المنطقة والمقيمين فيها، سائلاً الله، في الختام لهن التوفيق والسداد.

من جهتها، أعربت أمين مجلس المنطقة، الدكتورة خلود الخميس، ومساعد مدير عام الموارد البشرية بالإمارة، فريحة البلوي، باسمهن ونيابة عن زميلاتهن عن شكرهن لأمير منطقة تبوك، على توجيهاته وثقته العالية في إمكانات المرأة بالمنطقة، متمنيات من الله العلي القدير، أن يكن عند حسن ظن ولاة الأمر بهن.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير تبوك يشيد بالدور الكبير والمهم للمرأة السعودية في تنمية الوطن
سبق

أشاد أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالدور الكبير والهام للمرأة السعودية في تنمية الوطن، عادًا إياها شريكًا ًأساسيًا في كل المجالات الخدمية والتنموية.

وأعرب عن فخره برؤية المرأة وهي تؤدي الدور المناط بها بكل اقتدار وهي جزء من كل منظومة في وطنها.

وقال أمير منطقة تبوك، خلال لقائه، اليوم، بديوان الإمارة، الموظفات اللاتي تم تعيينهن بمختلف الأقسام مؤخراً، واللواتي تبوأن مواقع قيادية في إمارة تبوك: "لقد أصبحت المرأة السعودية تعمل في كل مجال من مجالات الحياة، تساعد وطنها ومجتمعها لأن يرتقي للأفضل، وأنتن تضربن في ذلك المثل الذي هو في الأصل واقع، ونحن في إمارة تبوك لا نحرص فقط على توظيف المرأة فحسب، بل وتمكينها لتتبوأ مناصب قيادية تليق بمشاركتها وإسهاماتها".

وأضاف: "لا عائق أمام المرأة السعودية التي تمتاز عن نساء العالم بدينها وإرثها العظيم منذ مئات السنين".

وأكد لهن حرصه على تشجيع المرأة ودعمها، لإيمانه التام ودرايته بالمرأة وقدرتها على فهم المجتمع وحاجاته، معربًا عن فخره، بما وصلت له المرأة من مكانة بفضل الله، وإيمان القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله - بالدور الكبير الذي تضطلع به، ووفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأحاط الموظفات بتأكيده على أن المرأة والرجل في كل القطاعات سواسية بما أوجبه النظام عليهما، وما أحقه من واجبات ومسؤوليات، فالجميع يتم التعامل معه على أنهم موظفون تواجدوا من أجل القيام على خدمة أهالي المنطقة والمقيمين فيها، سائلاً الله، في الختام لهن التوفيق والسداد.

من جهتها، أعربت أمين مجلس المنطقة، الدكتورة خلود الخميس، ومساعد مدير عام الموارد البشرية بالإمارة، فريحة البلوي، باسمهن ونيابة عن زميلاتهن عن شكرهن لأمير منطقة تبوك، على توجيهاته وثقته العالية في إمكانات المرأة بالمنطقة، متمنيات من الله العلي القدير، أن يكن عند حسن ظن ولاة الأمر بهن.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
06:08 PM

أمير تبوك يشيد بالدور الكبير والمهم للمرأة السعودية في تنمية الوطن

أكد أنها شريك أساسي في كل المجالات الخدمية والتنموية

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
170

أشاد أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالدور الكبير والهام للمرأة السعودية في تنمية الوطن، عادًا إياها شريكًا ًأساسيًا في كل المجالات الخدمية والتنموية.

وأعرب عن فخره برؤية المرأة وهي تؤدي الدور المناط بها بكل اقتدار وهي جزء من كل منظومة في وطنها.

وقال أمير منطقة تبوك، خلال لقائه، اليوم، بديوان الإمارة، الموظفات اللاتي تم تعيينهن بمختلف الأقسام مؤخراً، واللواتي تبوأن مواقع قيادية في إمارة تبوك: "لقد أصبحت المرأة السعودية تعمل في كل مجال من مجالات الحياة، تساعد وطنها ومجتمعها لأن يرتقي للأفضل، وأنتن تضربن في ذلك المثل الذي هو في الأصل واقع، ونحن في إمارة تبوك لا نحرص فقط على توظيف المرأة فحسب، بل وتمكينها لتتبوأ مناصب قيادية تليق بمشاركتها وإسهاماتها".

وأضاف: "لا عائق أمام المرأة السعودية التي تمتاز عن نساء العالم بدينها وإرثها العظيم منذ مئات السنين".

وأكد لهن حرصه على تشجيع المرأة ودعمها، لإيمانه التام ودرايته بالمرأة وقدرتها على فهم المجتمع وحاجاته، معربًا عن فخره، بما وصلت له المرأة من مكانة بفضل الله، وإيمان القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله - بالدور الكبير الذي تضطلع به، ووفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأحاط الموظفات بتأكيده على أن المرأة والرجل في كل القطاعات سواسية بما أوجبه النظام عليهما، وما أحقه من واجبات ومسؤوليات، فالجميع يتم التعامل معه على أنهم موظفون تواجدوا من أجل القيام على خدمة أهالي المنطقة والمقيمين فيها، سائلاً الله، في الختام لهن التوفيق والسداد.

من جهتها، أعربت أمين مجلس المنطقة، الدكتورة خلود الخميس، ومساعد مدير عام الموارد البشرية بالإمارة، فريحة البلوي، باسمهن ونيابة عن زميلاتهن عن شكرهن لأمير منطقة تبوك، على توجيهاته وثقته العالية في إمكانات المرأة بالمنطقة، متمنيات من الله العلي القدير، أن يكن عند حسن ظن ولاة الأمر بهن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,583
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,550
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,533
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,025

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة