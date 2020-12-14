أمير تبوك يشيد بالدور الكبير والمهم للمرأة السعودية في تنمية الوطن

أكد أنها شريك أساسي في كل المجالات الخدمية والتنموية

أشاد أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالدور الكبير والهام للمرأة السعودية في تنمية الوطن، عادًا إياها شريكًا ًأساسيًا في كل المجالات الخدمية والتنموية.

وأعرب عن فخره برؤية المرأة وهي تؤدي الدور المناط بها بكل اقتدار وهي جزء من كل منظومة في وطنها.

وقال أمير منطقة تبوك، خلال لقائه، اليوم، بديوان الإمارة، الموظفات اللاتي تم تعيينهن بمختلف الأقسام مؤخراً، واللواتي تبوأن مواقع قيادية في إمارة تبوك: "لقد أصبحت المرأة السعودية تعمل في كل مجال من مجالات الحياة، تساعد وطنها ومجتمعها لأن يرتقي للأفضل، وأنتن تضربن في ذلك المثل الذي هو في الأصل واقع، ونحن في إمارة تبوك لا نحرص فقط على توظيف المرأة فحسب، بل وتمكينها لتتبوأ مناصب قيادية تليق بمشاركتها وإسهاماتها".

وأضاف: "لا عائق أمام المرأة السعودية التي تمتاز عن نساء العالم بدينها وإرثها العظيم منذ مئات السنين".

وأكد لهن حرصه على تشجيع المرأة ودعمها، لإيمانه التام ودرايته بالمرأة وقدرتها على فهم المجتمع وحاجاته، معربًا عن فخره، بما وصلت له المرأة من مكانة بفضل الله، وإيمان القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله - بالدور الكبير الذي تضطلع به، ووفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأحاط الموظفات بتأكيده على أن المرأة والرجل في كل القطاعات سواسية بما أوجبه النظام عليهما، وما أحقه من واجبات ومسؤوليات، فالجميع يتم التعامل معه على أنهم موظفون تواجدوا من أجل القيام على خدمة أهالي المنطقة والمقيمين فيها، سائلاً الله، في الختام لهن التوفيق والسداد.

من جهتها، أعربت أمين مجلس المنطقة، الدكتورة خلود الخميس، ومساعد مدير عام الموارد البشرية بالإمارة، فريحة البلوي، باسمهن ونيابة عن زميلاتهن عن شكرهن لأمير منطقة تبوك، على توجيهاته وثقته العالية في إمكانات المرأة بالمنطقة، متمنيات من الله العلي القدير، أن يكن عند حسن ظن ولاة الأمر بهن.