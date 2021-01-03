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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

التشكيلية "خلفة الشمري" تهدي 4 لوحات فنية إلى أمير حائل

بعد فوزها هذا العام بجائزة "بصمة" في مجال "إبداع"

أهدت الفنانة التشكيلية خلفة عواد الشمري، أربع لوحات فنية رسمتها بألوان الزيت، إلى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بعد فوزها هذا العام بجائزته "بصمة" في مجال "إبداع".

واشتملت اللوحات الجدارية التي أطلقت عليها اسم لوحات "القيادة الرشيدة" على صور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.

وقالت: "‏لوحاتي اسمها ‎القيادة الرشيدة، بعد حصولي على ‎جائزة أمير منطقة حائل بصمة قدمتها إهداءً لوجه السعد".

وأضافت: "ربي احفظ هذه القيادة الرشيدة ووفقهم لما فيه خير للبلاد والعباد، وأعلي بالحق كلمتهم، وأدم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها".

الفنانة التشكيلية خلفة عواد الشمري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التشكيلية "خلفة الشمري" تهدي 4 لوحات فنية إلى أمير حائل
سبق

أهدت الفنانة التشكيلية خلفة عواد الشمري، أربع لوحات فنية رسمتها بألوان الزيت، إلى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بعد فوزها هذا العام بجائزته "بصمة" في مجال "إبداع".

واشتملت اللوحات الجدارية التي أطلقت عليها اسم لوحات "القيادة الرشيدة" على صور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.

وقالت: "‏لوحاتي اسمها ‎القيادة الرشيدة، بعد حصولي على ‎جائزة أمير منطقة حائل بصمة قدمتها إهداءً لوجه السعد".

وأضافت: "ربي احفظ هذه القيادة الرشيدة ووفقهم لما فيه خير للبلاد والعباد، وأعلي بالحق كلمتهم، وأدم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها".

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
05:14 PM

التشكيلية "خلفة الشمري" تهدي 4 لوحات فنية إلى أمير حائل

بعد فوزها هذا العام بجائزة "بصمة" في مجال "إبداع"

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منصور الشلاقي - الرياض
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أهدت الفنانة التشكيلية خلفة عواد الشمري، أربع لوحات فنية رسمتها بألوان الزيت، إلى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بعد فوزها هذا العام بجائزته "بصمة" في مجال "إبداع".

واشتملت اللوحات الجدارية التي أطلقت عليها اسم لوحات "القيادة الرشيدة" على صور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.

وقالت: "‏لوحاتي اسمها ‎القيادة الرشيدة، بعد حصولي على ‎جائزة أمير منطقة حائل بصمة قدمتها إهداءً لوجه السعد".

وأضافت: "ربي احفظ هذه القيادة الرشيدة ووفقهم لما فيه خير للبلاد والعباد، وأعلي بالحق كلمتهم، وأدم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها".

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