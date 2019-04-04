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إريتريا تتهم تركيا وقطر بدعم المعارضة لإثارة التوترات بالبلاد

قالت: من أجل عرقلة عملية السلام والتطورات الإيجابية مع إثيوبيا

أصدرت الحكومة الإريترية، أمس الأربعاء، بياناً تتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ومركر الخدمات التشغيلية القطري بدعم المعارضة "الرابطة الإسلامية الإريترية" تحت مسمى "رابطة العلماء الإريترية".

وقال البيان الصادر عن وزارة الإعلام الإريتيرية: إن تركيا تعمل من خلال تمويل الخدمات الشغيلية القطري، والسودان التي سمحت باستخدام أراضيها "للأغراض الخبيثة".

وأضاف البيان، وفق ما نقلته جريدة "السلام" المحلية:، "لقد تصاعدت هذه الأعمال من أجل عرقلة عملية السلام والتطورات الإيجابية في إريتريا وإثيوبيا بشكل خاص ومنطقة القرن الأفريقي عموماً".

جدير بالذكر أن أسمرة اتهمت السودان وقطر في 23 مارس 2018 بدعم جماعات متطرفة حسب قولها، وزعمت أن الشيخ محمد جمعة كان لديه خطط لتنظيم أنشطة سياسية وعسكرية ضد حكومة الرئيس أفورقي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إريتريا تتهم تركيا وقطر بدعم المعارضة لإثارة التوترات بالبلاد
سبق

أصدرت الحكومة الإريترية، أمس الأربعاء، بياناً تتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ومركر الخدمات التشغيلية القطري بدعم المعارضة "الرابطة الإسلامية الإريترية" تحت مسمى "رابطة العلماء الإريترية".

وقال البيان الصادر عن وزارة الإعلام الإريتيرية: إن تركيا تعمل من خلال تمويل الخدمات الشغيلية القطري، والسودان التي سمحت باستخدام أراضيها "للأغراض الخبيثة".

وأضاف البيان، وفق ما نقلته جريدة "السلام" المحلية:، "لقد تصاعدت هذه الأعمال من أجل عرقلة عملية السلام والتطورات الإيجابية في إريتريا وإثيوبيا بشكل خاص ومنطقة القرن الأفريقي عموماً".

جدير بالذكر أن أسمرة اتهمت السودان وقطر في 23 مارس 2018 بدعم جماعات متطرفة حسب قولها، وزعمت أن الشيخ محمد جمعة كان لديه خطط لتنظيم أنشطة سياسية وعسكرية ضد حكومة الرئيس أفورقي.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
11:34 AM

إريتريا تتهم تركيا وقطر بدعم المعارضة لإثارة التوترات بالبلاد

قالت: من أجل عرقلة عملية السلام والتطورات الإيجابية مع إثيوبيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الحكومة الإريترية، أمس الأربعاء، بياناً تتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ومركر الخدمات التشغيلية القطري بدعم المعارضة "الرابطة الإسلامية الإريترية" تحت مسمى "رابطة العلماء الإريترية".

وقال البيان الصادر عن وزارة الإعلام الإريتيرية: إن تركيا تعمل من خلال تمويل الخدمات الشغيلية القطري، والسودان التي سمحت باستخدام أراضيها "للأغراض الخبيثة".

وأضاف البيان، وفق ما نقلته جريدة "السلام" المحلية:، "لقد تصاعدت هذه الأعمال من أجل عرقلة عملية السلام والتطورات الإيجابية في إريتريا وإثيوبيا بشكل خاص ومنطقة القرن الأفريقي عموماً".

جدير بالذكر أن أسمرة اتهمت السودان وقطر في 23 مارس 2018 بدعم جماعات متطرفة حسب قولها، وزعمت أن الشيخ محمد جمعة كان لديه خطط لتنظيم أنشطة سياسية وعسكرية ضد حكومة الرئيس أفورقي.

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