النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السمي": تنظيم مهرجانات عالمية للإبل قريبًا

أشاد بتوسّع جماهيرية الإبل

كشف عضو اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل سالم بن عبدالله السمي، عن خطط النادي بقيادة الشيخ فهد بن حثلين؛ للنهوض بقطاع الإبل ورفع مؤشراته الاقتصادية الواعدة.

وقال: إن هذا القطاع يمثل مورداً اقتصادياً مهماً يعتمد عليه من خلال الاستثمار فيه، وجذب المزيد من رجال الأعمال ورؤوس الأموال؛ للمساهمة في رفع القيمة الاقتصادية للإبل.

وأضاف "السمي" أن رئيس اللجنة الاقتصادية الأمير عبدالرحمن بن خالد، حينما صرح بأن التوجه لتنمية الموروث وتحويله إلى قطاع استثماري عالمي فهو يعمل لتحقيق ذلك؛ لجذب رؤوس الأموال في العالم للاستثمار في الإبل.

وتابع: "التنسيق قائم الآن لتنظيم العديد من المهرجانات العالمية في الإبل في العديد من الدول الأوروبية والأمريكية".

ولفت إلى أن هذا التحول يعطي إشارة إلى توسع جماهيرية الإبل في دول العالم وزيادتها بفضل الله، ثم بدعم النادي والمنظمة الدولية للإبل التي يترأسها الشيخ فهد بن حثلين.

وحول نجاح وتميز مزاد الحفر، قال "السمي": نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين، يعمل على إطلاق مهرجانات ومزادات الإبل في كل المناطق لدعم الاقتصاد الآبلي وخلق فرص واعدة للاستثمار في كل المناطق.

وأوضح أن الإبل أسعارها في ارتفاع بفضل الدعم الذي يجده القطاع من قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ومهرجان حفر الباطن ناجحًا بكل المقاييس وسيتبعه المزيد من المهرجانات المماثلة.

وقال "السمي": إن مشاركته بمهرجان الإبل ستكون مميزة للتنافس على المراكز الأولى من خلال تجهيز المنقية لهذا المحفل المهم الذي يعني الكثير لملاك الإبل، رغم الصفقات العالية في لون الوضح ودخول أسماء جديدة دعمت السوق ورفعت روح المنافسة.

وأضاف: المنقية جاهزة للمنافسة وبقوة من خلال الاعتماد على إنتاج الفحول الطيبة المنتجة، والتي كان لها إنجازات يشار لها بالبنان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السمي": تنظيم مهرجانات عالمية للإبل قريبًا
سبق

كشف عضو اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل سالم بن عبدالله السمي، عن خطط النادي بقيادة الشيخ فهد بن حثلين؛ للنهوض بقطاع الإبل ورفع مؤشراته الاقتصادية الواعدة.

وقال: إن هذا القطاع يمثل مورداً اقتصادياً مهماً يعتمد عليه من خلال الاستثمار فيه، وجذب المزيد من رجال الأعمال ورؤوس الأموال؛ للمساهمة في رفع القيمة الاقتصادية للإبل.

وأضاف "السمي" أن رئيس اللجنة الاقتصادية الأمير عبدالرحمن بن خالد، حينما صرح بأن التوجه لتنمية الموروث وتحويله إلى قطاع استثماري عالمي فهو يعمل لتحقيق ذلك؛ لجذب رؤوس الأموال في العالم للاستثمار في الإبل.

وتابع: "التنسيق قائم الآن لتنظيم العديد من المهرجانات العالمية في الإبل في العديد من الدول الأوروبية والأمريكية".

ولفت إلى أن هذا التحول يعطي إشارة إلى توسع جماهيرية الإبل في دول العالم وزيادتها بفضل الله، ثم بدعم النادي والمنظمة الدولية للإبل التي يترأسها الشيخ فهد بن حثلين.

وحول نجاح وتميز مزاد الحفر، قال "السمي": نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين، يعمل على إطلاق مهرجانات ومزادات الإبل في كل المناطق لدعم الاقتصاد الآبلي وخلق فرص واعدة للاستثمار في كل المناطق.

وأوضح أن الإبل أسعارها في ارتفاع بفضل الدعم الذي يجده القطاع من قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ومهرجان حفر الباطن ناجحًا بكل المقاييس وسيتبعه المزيد من المهرجانات المماثلة.

وقال "السمي": إن مشاركته بمهرجان الإبل ستكون مميزة للتنافس على المراكز الأولى من خلال تجهيز المنقية لهذا المحفل المهم الذي يعني الكثير لملاك الإبل، رغم الصفقات العالية في لون الوضح ودخول أسماء جديدة دعمت السوق ورفعت روح المنافسة.

وأضاف: المنقية جاهزة للمنافسة وبقوة من خلال الاعتماد على إنتاج الفحول الطيبة المنتجة، والتي كان لها إنجازات يشار لها بالبنان.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
06:01 PM

"السمي": تنظيم مهرجانات عالمية للإبل قريبًا

أشاد بتوسّع جماهيرية الإبل

A A A
حمد الفراج - حفر الباطن
3
2,038

كشف عضو اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل سالم بن عبدالله السمي، عن خطط النادي بقيادة الشيخ فهد بن حثلين؛ للنهوض بقطاع الإبل ورفع مؤشراته الاقتصادية الواعدة.

وقال: إن هذا القطاع يمثل مورداً اقتصادياً مهماً يعتمد عليه من خلال الاستثمار فيه، وجذب المزيد من رجال الأعمال ورؤوس الأموال؛ للمساهمة في رفع القيمة الاقتصادية للإبل.

وأضاف "السمي" أن رئيس اللجنة الاقتصادية الأمير عبدالرحمن بن خالد، حينما صرح بأن التوجه لتنمية الموروث وتحويله إلى قطاع استثماري عالمي فهو يعمل لتحقيق ذلك؛ لجذب رؤوس الأموال في العالم للاستثمار في الإبل.

وتابع: "التنسيق قائم الآن لتنظيم العديد من المهرجانات العالمية في الإبل في العديد من الدول الأوروبية والأمريكية".

ولفت إلى أن هذا التحول يعطي إشارة إلى توسع جماهيرية الإبل في دول العالم وزيادتها بفضل الله، ثم بدعم النادي والمنظمة الدولية للإبل التي يترأسها الشيخ فهد بن حثلين.

وحول نجاح وتميز مزاد الحفر، قال "السمي": نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين، يعمل على إطلاق مهرجانات ومزادات الإبل في كل المناطق لدعم الاقتصاد الآبلي وخلق فرص واعدة للاستثمار في كل المناطق.

وأوضح أن الإبل أسعارها في ارتفاع بفضل الدعم الذي يجده القطاع من قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ومهرجان حفر الباطن ناجحًا بكل المقاييس وسيتبعه المزيد من المهرجانات المماثلة.

وقال "السمي": إن مشاركته بمهرجان الإبل ستكون مميزة للتنافس على المراكز الأولى من خلال تجهيز المنقية لهذا المحفل المهم الذي يعني الكثير لملاك الإبل، رغم الصفقات العالية في لون الوضح ودخول أسماء جديدة دعمت السوق ورفعت روح المنافسة.

وأضاف: المنقية جاهزة للمنافسة وبقوة من خلال الاعتماد على إنتاج الفحول الطيبة المنتجة، والتي كان لها إنجازات يشار لها بالبنان.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,961
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,911
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,057
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,140

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة