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"الفيصل" يشهد توقيع مذكرات تعاون بين "الموارد البشرية" وجامعة جدة والأمانة

لنشر مفهوم منصة العمل التطوعي ومنح الأسر المستفيدة من الضمان منافذ بيع في جدة

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، توقيع مذكرات تعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة جدة، وأمانة جدة.

ونصت الاتفاقية الأولى التي وقعها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ماجد الغانمي، ورئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، على تعاون الجانبين في نشر مفهوم منصة العمل التطوعي، وتقديم ساعات تطوعية من قبل الكادر التعليمي في المجالات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستفادة من الخريجين المتميزين في تقديم أعمال تطوعية بفروع التنمية بالمنطقة، بالإضافة إلى تقديم دراسات أكاديمية تساعد في تنمية المنطقة.

وتعزز الاتفاقية الثانية التي وقعها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ماجد الغانمي، وأمين جدة، صالح التركي، جوانب التعاون في منح الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي منافذ بيع في مواقع متفرقة من مدينة جدة.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

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"الفيصل" يشهد توقيع مذكرات تعاون بين "الموارد البشرية" وجامعة جدة والأمانة
سبق

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، توقيع مذكرات تعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة جدة، وأمانة جدة.

ونصت الاتفاقية الأولى التي وقعها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ماجد الغانمي، ورئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، على تعاون الجانبين في نشر مفهوم منصة العمل التطوعي، وتقديم ساعات تطوعية من قبل الكادر التعليمي في المجالات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستفادة من الخريجين المتميزين في تقديم أعمال تطوعية بفروع التنمية بالمنطقة، بالإضافة إلى تقديم دراسات أكاديمية تساعد في تنمية المنطقة.

وتعزز الاتفاقية الثانية التي وقعها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ماجد الغانمي، وأمين جدة، صالح التركي، جوانب التعاون في منح الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي منافذ بيع في مواقع متفرقة من مدينة جدة.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
03:09 PM

"الفيصل" يشهد توقيع مذكرات تعاون بين "الموارد البشرية" وجامعة جدة والأمانة

لنشر مفهوم منصة العمل التطوعي ومنح الأسر المستفيدة من الضمان منافذ بيع في جدة

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عبدالله الراجحي - جدة
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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، توقيع مذكرات تعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة جدة، وأمانة جدة.

ونصت الاتفاقية الأولى التي وقعها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ماجد الغانمي، ورئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، على تعاون الجانبين في نشر مفهوم منصة العمل التطوعي، وتقديم ساعات تطوعية من قبل الكادر التعليمي في المجالات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستفادة من الخريجين المتميزين في تقديم أعمال تطوعية بفروع التنمية بالمنطقة، بالإضافة إلى تقديم دراسات أكاديمية تساعد في تنمية المنطقة.

وتعزز الاتفاقية الثانية التي وقعها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ماجد الغانمي، وأمين جدة، صالح التركي، جوانب التعاون في منح الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي منافذ بيع في مواقع متفرقة من مدينة جدة.

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