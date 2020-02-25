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فريق طبي متخصص ينقذ حالة مرضية نادرة بمركز "فيصل للقلب" بأبها

كانت تعاني تمددًا بالشريان التاجي الأمامي وتكون خثرة أقفلت مجرى الدم

نجح فريق طبي متخصص، بفضل الله، من إنقاذ حياة مريضة - في العقد الثالث من العمر - في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة عسير أن المريضة كانت تعاني حالة مرضية نادرة متمثلة في تمدد شديد في الشريان التاجي الأمامي النازل، مع تكون خثرة كثيفة أقفلت مجرى الدم في الشريان التاجي، حيث تم التعامل معها في عناية القلب وإجراء قسطرة قلبية تداخلية مع شفط الكثير من مكونات الخثرة.

وكانت المريضة في حالة حرجة جدًا بسبب هبوط في عضلة القلب والضغط وتوقف مؤقت لنبضات القلب، وأسهم الفريق الطبي والتمريضي من عناية القلب المركزة والقسطرة القلبية وكذلك العناية المركزة في التعامل المهني مع حالة المريضة وإنقاذ حياتها - بفضل الله -.

وقدم رئيس مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها الدكتور عادل مصوري بدوره؛ شكره وتقديره للمدير العام بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه الكبير واليومي للمركز، وللمساعد للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح على متابعته المستمرة لأعمال المركز.

أبها مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب وزارة الصحة صحة عسير الشريان التاجي الأمامي النازل قسطرة قلبية

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فريق طبي متخصص ينقذ حالة مرضية نادرة بمركز "فيصل للقلب" بأبها
سبق

نجح فريق طبي متخصص، بفضل الله، من إنقاذ حياة مريضة - في العقد الثالث من العمر - في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة عسير أن المريضة كانت تعاني حالة مرضية نادرة متمثلة في تمدد شديد في الشريان التاجي الأمامي النازل، مع تكون خثرة كثيفة أقفلت مجرى الدم في الشريان التاجي، حيث تم التعامل معها في عناية القلب وإجراء قسطرة قلبية تداخلية مع شفط الكثير من مكونات الخثرة.

وكانت المريضة في حالة حرجة جدًا بسبب هبوط في عضلة القلب والضغط وتوقف مؤقت لنبضات القلب، وأسهم الفريق الطبي والتمريضي من عناية القلب المركزة والقسطرة القلبية وكذلك العناية المركزة في التعامل المهني مع حالة المريضة وإنقاذ حياتها - بفضل الله -.

وقدم رئيس مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها الدكتور عادل مصوري بدوره؛ شكره وتقديره للمدير العام بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه الكبير واليومي للمركز، وللمساعد للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح على متابعته المستمرة لأعمال المركز.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
09:30 PM

فريق طبي متخصص ينقذ حالة مرضية نادرة بمركز "فيصل للقلب" بأبها

كانت تعاني تمددًا بالشريان التاجي الأمامي وتكون خثرة أقفلت مجرى الدم

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بندر آل عوض - عسير
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نجح فريق طبي متخصص، بفضل الله، من إنقاذ حياة مريضة - في العقد الثالث من العمر - في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة عسير أن المريضة كانت تعاني حالة مرضية نادرة متمثلة في تمدد شديد في الشريان التاجي الأمامي النازل، مع تكون خثرة كثيفة أقفلت مجرى الدم في الشريان التاجي، حيث تم التعامل معها في عناية القلب وإجراء قسطرة قلبية تداخلية مع شفط الكثير من مكونات الخثرة.

وكانت المريضة في حالة حرجة جدًا بسبب هبوط في عضلة القلب والضغط وتوقف مؤقت لنبضات القلب، وأسهم الفريق الطبي والتمريضي من عناية القلب المركزة والقسطرة القلبية وكذلك العناية المركزة في التعامل المهني مع حالة المريضة وإنقاذ حياتها - بفضل الله -.

وقدم رئيس مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها الدكتور عادل مصوري بدوره؛ شكره وتقديره للمدير العام بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه الكبير واليومي للمركز، وللمساعد للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح على متابعته المستمرة لأعمال المركز.

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