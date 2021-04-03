وقد حضر الحفل عدد من القادة ورؤساء الحكومات والبرلمانات ووزراء الخارجية والدفاع في عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وسفراء وممثلون للمنظمات الدولية والإقليمية.

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، في حفل تنصيب رئيس جمهورية النيجر المنتخب محمد بازوم.

"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-03 شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، في حفل تنصيب رئيس جمهورية النيجر المنتخب محمد بازوم. وقد حضر الحفل عدد من القادة ورؤساء الحكومات والبرلمانات ووزراء الخارجية والدفاع في عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وسفراء وممثلون للمنظمات الدولية والإقليمية.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442 03:49 PM

"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر بحضور عدد من القادة ورؤساء الحكومات





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شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، في حفل تنصيب رئيس جمهورية النيجر المنتخب محمد بازوم.

وقد حضر الحفل عدد من القادة ورؤساء الحكومات والبرلمانات ووزراء الخارجية والدفاع في عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وسفراء وممثلون للمنظمات الدولية والإقليمية.