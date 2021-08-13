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هل تتجه جورجيا للإغلاق؟ تعليق المواصلات العامة.. والبداية من هذا التاريخ

رئيس الوزراء يوضح ويؤكد أن عدد المصابين اليوم نتيجة أفعال غير مسؤولة

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جورجيا عبر موقعها على تويتر تحذيرًا للسياح والزوار السعوديين المسافرين إلى جورجيا؛ إذ أفادت بأن السلطات الجورجية قامت بتحديث الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وذكرت السفارة في بيان لها قائلة: سيكون ذلك بدءًا من غد السبت 14 أغسطس 2021 ولمدة 3 أسابيع. مبينة أن الإجراءات تتضمن تعليق المواصلات العامة على أن يُستثنى من ذلك التنقل بين المدن والنقل الخاص.

في الغضون، أكدت السفارة استمرار تعليق عمل المطاعم من الساعة الـ23:00 مساء حتى الساعة الـ05:00 صباحًا، ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية والفعاليات.

وحسب موقع "جورجيا بالعربي"، فقد أكد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غريبشفيلي عدم الإغلاق بقوله: "أُثيرت أسئلة كثيرة حول إعادة الإغلاق. دعوني أخبركم: إننا اخترنا مسارًا آخر لتحقيق هدفنا في إبقاء الوباء تحت السيطرة. وليس هناك حاجة لإغلاق البلاد".

وأشار رئيس الوزراء في جلسة الحكومة: لم يعد بإمكان الدولة تحمُّل الأقفال الجديدة؛ لذلك يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لإدارة الوباء بشكل فعّال.

وقال "غريبشفيلي": أيها الأصدقاء والمواطنون الأعزاء، لن يحدث الإغلاق مرة أخرى، ولم يكن علينا القيام به؛ فنحن نطلب من الجميع تلقي اللقاح؛ وذلك لأن عدد المصابين اليوم نتيجة أفعال غير مسؤولة، وعدم اتباع اللوائح.

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هل تتجه جورجيا للإغلاق؟ تعليق المواصلات العامة.. والبداية من هذا التاريخ
سبق

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جورجيا عبر موقعها على تويتر تحذيرًا للسياح والزوار السعوديين المسافرين إلى جورجيا؛ إذ أفادت بأن السلطات الجورجية قامت بتحديث الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وذكرت السفارة في بيان لها قائلة: سيكون ذلك بدءًا من غد السبت 14 أغسطس 2021 ولمدة 3 أسابيع. مبينة أن الإجراءات تتضمن تعليق المواصلات العامة على أن يُستثنى من ذلك التنقل بين المدن والنقل الخاص.

في الغضون، أكدت السفارة استمرار تعليق عمل المطاعم من الساعة الـ23:00 مساء حتى الساعة الـ05:00 صباحًا، ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية والفعاليات.

وحسب موقع "جورجيا بالعربي"، فقد أكد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غريبشفيلي عدم الإغلاق بقوله: "أُثيرت أسئلة كثيرة حول إعادة الإغلاق. دعوني أخبركم: إننا اخترنا مسارًا آخر لتحقيق هدفنا في إبقاء الوباء تحت السيطرة. وليس هناك حاجة لإغلاق البلاد".

وأشار رئيس الوزراء في جلسة الحكومة: لم يعد بإمكان الدولة تحمُّل الأقفال الجديدة؛ لذلك يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لإدارة الوباء بشكل فعّال.

وقال "غريبشفيلي": أيها الأصدقاء والمواطنون الأعزاء، لن يحدث الإغلاق مرة أخرى، ولم يكن علينا القيام به؛ فنحن نطلب من الجميع تلقي اللقاح؛ وذلك لأن عدد المصابين اليوم نتيجة أفعال غير مسؤولة، وعدم اتباع اللوائح.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
08:39 PM
اخر تعديل
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
10:13 PM

هل تتجه جورجيا للإغلاق؟ تعليق المواصلات العامة.. والبداية من هذا التاريخ

رئيس الوزراء يوضح ويؤكد أن عدد المصابين اليوم نتيجة أفعال غير مسؤولة

A A A
خالد خليل - الرياض
4
1,314

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جورجيا عبر موقعها على تويتر تحذيرًا للسياح والزوار السعوديين المسافرين إلى جورجيا؛ إذ أفادت بأن السلطات الجورجية قامت بتحديث الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وذكرت السفارة في بيان لها قائلة: سيكون ذلك بدءًا من غد السبت 14 أغسطس 2021 ولمدة 3 أسابيع. مبينة أن الإجراءات تتضمن تعليق المواصلات العامة على أن يُستثنى من ذلك التنقل بين المدن والنقل الخاص.

في الغضون، أكدت السفارة استمرار تعليق عمل المطاعم من الساعة الـ23:00 مساء حتى الساعة الـ05:00 صباحًا، ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية والفعاليات.

وحسب موقع "جورجيا بالعربي"، فقد أكد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غريبشفيلي عدم الإغلاق بقوله: "أُثيرت أسئلة كثيرة حول إعادة الإغلاق. دعوني أخبركم: إننا اخترنا مسارًا آخر لتحقيق هدفنا في إبقاء الوباء تحت السيطرة. وليس هناك حاجة لإغلاق البلاد".

وأشار رئيس الوزراء في جلسة الحكومة: لم يعد بإمكان الدولة تحمُّل الأقفال الجديدة؛ لذلك يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لإدارة الوباء بشكل فعّال.

وقال "غريبشفيلي": أيها الأصدقاء والمواطنون الأعزاء، لن يحدث الإغلاق مرة أخرى، ولم يكن علينا القيام به؛ فنحن نطلب من الجميع تلقي اللقاح؛ وذلك لأن عدد المصابين اليوم نتيجة أفعال غير مسؤولة، وعدم اتباع اللوائح.

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