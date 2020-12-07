النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية " تكرّم  "أجياد" لحصدها المركز التاسع بالمملكة في مجال التطوع

"الجفري": متطوعو الجمعية بلغوا 19,898 مشاركًا بقيمة اقتصادية 48,779 ريالاً

كرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة بدرع تذكاري, لحصولها على المركز التاسع بالمملكة في مجال التطوع تقديرًا لجهودها في تحقيق مستهدفات التطوع من خلال تفعيل حساب الجمعية على منصة العمل التطوعي وإدراج الفرص التطوعية.

وتفصيلا.. جاء تكريم الوزارة لجمعية أجياد عن بُعد تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 2020 تحت شعار "عطاء وطن", حيث أطلقت الوزارة بهذه المناسبة فعالية تحت مسمى (يوم التطوع السعودي والعالمي), وتفاعل معها جميع الجهات في المملكة, وسلم الدرع للجمعية مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة ساعد السواط.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام الجفري أن التكريم يأتي وسط اهتمام رؤية المملكة 2030 بتنمية القطاع الثالث بشكل عام وتحقيق رؤية 2030 للوصول إلى مليون متطوع بشكل خاص, مضيفًا أن الجمعية استطاعت خلال فترة وجيزة الانضمام إلى منصة العمل التطوعي وتفعيل حساب الجمعية بنشر الفرص التطوعية المتخصصة وتقييمها وحصر ساعاتها وتكلفتها وإبراز دور الشباب والفتيات من المتطوعين والمتطوعات, ومنحهم شهادات تطوعية تقديرًا لمشاركتهم الفاعلة.

وأشار "الجفري" إلى أن عدد متطوعي جمعية أجياد للدعوة بلغ 19,898 متطوعًا, وهيأت 77 فرصة تطوعية, وبلغت القيمة الاقتصادية للتطوع 48,779 ريالاً, في مجالات متنوعة تتناسب مع خدمات الجمعية المتخصصة في الدعوة إلى الله عز وجل وكذلك مع مبادرات جائحة كورونا في التخفيف عن المتضررين في الأحياء المعزولة بمكة المكرمة.

وفي الختام رفع "الجفري" الشكر والثناء لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تكريمها جمعية أجياد، حيث إنه يُعد حافزًا وداعمًا للجمعية والمتطوعين في مواصلة مسيرة التطوع لتحقيق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة -أيدهم الله-, سائلاً الله أن يجزي كل متطوع ومتطوعة شارك في خدمة الإنسان وتنمية المكان -وما عند الله خير وأبقى-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية " تكرّم  "أجياد" لحصدها المركز التاسع بالمملكة في مجال التطوع
سبق

كرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة بدرع تذكاري, لحصولها على المركز التاسع بالمملكة في مجال التطوع تقديرًا لجهودها في تحقيق مستهدفات التطوع من خلال تفعيل حساب الجمعية على منصة العمل التطوعي وإدراج الفرص التطوعية.

وتفصيلا.. جاء تكريم الوزارة لجمعية أجياد عن بُعد تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 2020 تحت شعار "عطاء وطن", حيث أطلقت الوزارة بهذه المناسبة فعالية تحت مسمى (يوم التطوع السعودي والعالمي), وتفاعل معها جميع الجهات في المملكة, وسلم الدرع للجمعية مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة ساعد السواط.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام الجفري أن التكريم يأتي وسط اهتمام رؤية المملكة 2030 بتنمية القطاع الثالث بشكل عام وتحقيق رؤية 2030 للوصول إلى مليون متطوع بشكل خاص, مضيفًا أن الجمعية استطاعت خلال فترة وجيزة الانضمام إلى منصة العمل التطوعي وتفعيل حساب الجمعية بنشر الفرص التطوعية المتخصصة وتقييمها وحصر ساعاتها وتكلفتها وإبراز دور الشباب والفتيات من المتطوعين والمتطوعات, ومنحهم شهادات تطوعية تقديرًا لمشاركتهم الفاعلة.

وأشار "الجفري" إلى أن عدد متطوعي جمعية أجياد للدعوة بلغ 19,898 متطوعًا, وهيأت 77 فرصة تطوعية, وبلغت القيمة الاقتصادية للتطوع 48,779 ريالاً, في مجالات متنوعة تتناسب مع خدمات الجمعية المتخصصة في الدعوة إلى الله عز وجل وكذلك مع مبادرات جائحة كورونا في التخفيف عن المتضررين في الأحياء المعزولة بمكة المكرمة.

وفي الختام رفع "الجفري" الشكر والثناء لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تكريمها جمعية أجياد، حيث إنه يُعد حافزًا وداعمًا للجمعية والمتطوعين في مواصلة مسيرة التطوع لتحقيق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة -أيدهم الله-, سائلاً الله أن يجزي كل متطوع ومتطوعة شارك في خدمة الإنسان وتنمية المكان -وما عند الله خير وأبقى-.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
11:04 PM

"الموارد البشرية " تكرّم  "أجياد" لحصدها المركز التاسع بالمملكة في مجال التطوع

"الجفري": متطوعو الجمعية بلغوا 19,898 مشاركًا بقيمة اقتصادية 48,779 ريالاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
333

كرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة بدرع تذكاري, لحصولها على المركز التاسع بالمملكة في مجال التطوع تقديرًا لجهودها في تحقيق مستهدفات التطوع من خلال تفعيل حساب الجمعية على منصة العمل التطوعي وإدراج الفرص التطوعية.

وتفصيلا.. جاء تكريم الوزارة لجمعية أجياد عن بُعد تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 2020 تحت شعار "عطاء وطن", حيث أطلقت الوزارة بهذه المناسبة فعالية تحت مسمى (يوم التطوع السعودي والعالمي), وتفاعل معها جميع الجهات في المملكة, وسلم الدرع للجمعية مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة ساعد السواط.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام الجفري أن التكريم يأتي وسط اهتمام رؤية المملكة 2030 بتنمية القطاع الثالث بشكل عام وتحقيق رؤية 2030 للوصول إلى مليون متطوع بشكل خاص, مضيفًا أن الجمعية استطاعت خلال فترة وجيزة الانضمام إلى منصة العمل التطوعي وتفعيل حساب الجمعية بنشر الفرص التطوعية المتخصصة وتقييمها وحصر ساعاتها وتكلفتها وإبراز دور الشباب والفتيات من المتطوعين والمتطوعات, ومنحهم شهادات تطوعية تقديرًا لمشاركتهم الفاعلة.

وأشار "الجفري" إلى أن عدد متطوعي جمعية أجياد للدعوة بلغ 19,898 متطوعًا, وهيأت 77 فرصة تطوعية, وبلغت القيمة الاقتصادية للتطوع 48,779 ريالاً, في مجالات متنوعة تتناسب مع خدمات الجمعية المتخصصة في الدعوة إلى الله عز وجل وكذلك مع مبادرات جائحة كورونا في التخفيف عن المتضررين في الأحياء المعزولة بمكة المكرمة.

وفي الختام رفع "الجفري" الشكر والثناء لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تكريمها جمعية أجياد، حيث إنه يُعد حافزًا وداعمًا للجمعية والمتطوعين في مواصلة مسيرة التطوع لتحقيق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة -أيدهم الله-, سائلاً الله أن يجزي كل متطوع ومتطوعة شارك في خدمة الإنسان وتنمية المكان -وما عند الله خير وأبقى-.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,438
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,257
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,853

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

زوجتي.. مدیري العام!!

زوجتي.. مدیري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة