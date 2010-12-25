زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الفلبين

طبقاً للمرصد الجيولوجي الأميركي

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة الفلبين، اليوم، وفق ما أفاد به المرصد الجيولوجي الأميركي، حيث أفاد سكان العاصمة مانيلا باهتزاز المباني دون أن يتم الإبلاغ بشكل فوري عن وقوع أضرار.

وهزّ الزلزال منطقة باتانغاس في جزيرة لوزون على عمق 108 كيلومترات عند الساعة 7:43 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، بحسب المرصد الأميركي.