"صحة مكة" تُعزز التطوع الصحي بثلاث اتفاقيات شراكة مجتمعية

"مطير": لتعزيز المساهمة غير الربحية بالتنمية الصحية وفق رؤية ٢٠٣٠

وقّعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، ثلاث اتفافيات شراكة مجتمعية في مجال الأعمال التطوعية المساندة للصحة؛ لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال الأعمال التطوعية بالتوعية الصحية.

وتم التوقيع عبر برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة، ممثلًا في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، وممثلي أطراف الاتفاقيات؛ كل من: فريق براء أبدان التطوعي، وفريق مبادرة البحث والإنقاذ، وفريق معًا التطوعي.

وأبان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذه الاتفاقيات جاءت لتعزيز المساهمة غير الربحية في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ لتقديم الدعم في الخدمات الصحية لمشاركة القطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين، بجودة وكفاءة عالية وتكامل مع الخدمات التي تقدّمها وزارة الصحة.

ونوّه "مطير" بأهمية الأعمال التطوعية في تقدم ورقي الوطن والمساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية، وهي دليل دامغ على تقدم البلاد؛ مما لها من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع، أهمها التكافل والترابط التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف؛ حيث استخلف الله تعالى الإنسان في الأرض لتعميرها والمحافظة على سبل بقاء الحياة فيها.

وشدد على أهمية العناية بخدمة المرضى من قبل الفِرَق والمبادرات التطوعية كافة؛ حيث سيتم رصد ومتابعة أدائهم طيلة العام؛ لتقييم وفرز أفضلها في نهاية العام.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن "الصحة" ملتزمة بتقديم التسهيلات لأعمال الفِرَق التطوعية، وفق المتاح، من خلال الإعلان عن الفرص التطوعية بمنصتها، واحتساب ساعات التطوع للفريق، كما تلتزم "الصحة" بتقديم الدورات التدريبية اللازمة في مجال التطوع الصحي لكل فريق حسب تخصصه؛ بالإضافة إلى تقديم خطابات شكر وتزكيات لرعاة برامج المبادرات في حال طلب ذلك.

وذكر ممثلو الاتفاقيات أنهم ملزمون بتقديم الدعم لـ"صحة مكة المكرمة"، من خلال استثمار إمكانياتهم وقدراتهم للمساندة في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمنشآت الصحية، ومشاركة الصحة في الفعاليات والأيام العالمية الصحية، بالإضافة إلى تمثيلها في المناسبات المحلية والدولية؛ وفقًا للسياسة المعمول بها في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة؛ حيث إنهم متطوعون يرغبون في خدمة وطنهم ومجتمعهم.