النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة مكة" تُعزز التطوع الصحي بثلاث اتفاقيات شراكة مجتمعية

"مطير": لتعزيز المساهمة غير الربحية بالتنمية الصحية وفق رؤية ٢٠٣٠

وقّعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، ثلاث اتفافيات شراكة مجتمعية في مجال الأعمال التطوعية المساندة للصحة؛ لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال الأعمال التطوعية بالتوعية الصحية.

وتم التوقيع عبر برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة، ممثلًا في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، وممثلي أطراف الاتفاقيات؛ كل من: فريق براء أبدان التطوعي، وفريق مبادرة البحث والإنقاذ، وفريق معًا التطوعي.

وأبان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذه الاتفاقيات جاءت لتعزيز المساهمة غير الربحية في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ لتقديم الدعم في الخدمات الصحية لمشاركة القطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين، بجودة وكفاءة عالية وتكامل مع الخدمات التي تقدّمها وزارة الصحة.

ونوّه "مطير" بأهمية الأعمال التطوعية في تقدم ورقي الوطن والمساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية، وهي دليل دامغ على تقدم البلاد؛ مما لها من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع، أهمها التكافل والترابط التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف؛ حيث استخلف الله تعالى الإنسان في الأرض لتعميرها والمحافظة على سبل بقاء الحياة فيها.

وشدد على أهمية العناية بخدمة المرضى من قبل الفِرَق والمبادرات التطوعية كافة؛ حيث سيتم رصد ومتابعة أدائهم طيلة العام؛ لتقييم وفرز أفضلها في نهاية العام.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن "الصحة" ملتزمة بتقديم التسهيلات لأعمال الفِرَق التطوعية، وفق المتاح، من خلال الإعلان عن الفرص التطوعية بمنصتها، واحتساب ساعات التطوع للفريق، كما تلتزم "الصحة" بتقديم الدورات التدريبية اللازمة في مجال التطوع الصحي لكل فريق حسب تخصصه؛ بالإضافة إلى تقديم خطابات شكر وتزكيات لرعاة برامج المبادرات في حال طلب ذلك.

وذكر ممثلو الاتفاقيات أنهم ملزمون بتقديم الدعم لـ"صحة مكة المكرمة"، من خلال استثمار إمكانياتهم وقدراتهم للمساندة في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمنشآت الصحية، ومشاركة الصحة في الفعاليات والأيام العالمية الصحية، بالإضافة إلى تمثيلها في المناسبات المحلية والدولية؛ وفقًا للسياسة المعمول بها في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة؛ حيث إنهم متطوعون يرغبون في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة مكة" تُعزز التطوع الصحي بثلاث اتفاقيات شراكة مجتمعية
سبق

وقّعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، ثلاث اتفافيات شراكة مجتمعية في مجال الأعمال التطوعية المساندة للصحة؛ لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال الأعمال التطوعية بالتوعية الصحية.

وتم التوقيع عبر برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة، ممثلًا في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، وممثلي أطراف الاتفاقيات؛ كل من: فريق براء أبدان التطوعي، وفريق مبادرة البحث والإنقاذ، وفريق معًا التطوعي.

وأبان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذه الاتفاقيات جاءت لتعزيز المساهمة غير الربحية في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ لتقديم الدعم في الخدمات الصحية لمشاركة القطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين، بجودة وكفاءة عالية وتكامل مع الخدمات التي تقدّمها وزارة الصحة.

ونوّه "مطير" بأهمية الأعمال التطوعية في تقدم ورقي الوطن والمساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية، وهي دليل دامغ على تقدم البلاد؛ مما لها من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع، أهمها التكافل والترابط التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف؛ حيث استخلف الله تعالى الإنسان في الأرض لتعميرها والمحافظة على سبل بقاء الحياة فيها.

وشدد على أهمية العناية بخدمة المرضى من قبل الفِرَق والمبادرات التطوعية كافة؛ حيث سيتم رصد ومتابعة أدائهم طيلة العام؛ لتقييم وفرز أفضلها في نهاية العام.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن "الصحة" ملتزمة بتقديم التسهيلات لأعمال الفِرَق التطوعية، وفق المتاح، من خلال الإعلان عن الفرص التطوعية بمنصتها، واحتساب ساعات التطوع للفريق، كما تلتزم "الصحة" بتقديم الدورات التدريبية اللازمة في مجال التطوع الصحي لكل فريق حسب تخصصه؛ بالإضافة إلى تقديم خطابات شكر وتزكيات لرعاة برامج المبادرات في حال طلب ذلك.

وذكر ممثلو الاتفاقيات أنهم ملزمون بتقديم الدعم لـ"صحة مكة المكرمة"، من خلال استثمار إمكانياتهم وقدراتهم للمساندة في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمنشآت الصحية، ومشاركة الصحة في الفعاليات والأيام العالمية الصحية، بالإضافة إلى تمثيلها في المناسبات المحلية والدولية؛ وفقًا للسياسة المعمول بها في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة؛ حيث إنهم متطوعون يرغبون في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
01:37 PM

"صحة مكة" تُعزز التطوع الصحي بثلاث اتفاقيات شراكة مجتمعية

"مطير": لتعزيز المساهمة غير الربحية بالتنمية الصحية وفق رؤية ٢٠٣٠

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
293

وقّعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، ثلاث اتفافيات شراكة مجتمعية في مجال الأعمال التطوعية المساندة للصحة؛ لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال الأعمال التطوعية بالتوعية الصحية.

وتم التوقيع عبر برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة، ممثلًا في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، وممثلي أطراف الاتفاقيات؛ كل من: فريق براء أبدان التطوعي، وفريق مبادرة البحث والإنقاذ، وفريق معًا التطوعي.

وأبان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذه الاتفاقيات جاءت لتعزيز المساهمة غير الربحية في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ لتقديم الدعم في الخدمات الصحية لمشاركة القطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين، بجودة وكفاءة عالية وتكامل مع الخدمات التي تقدّمها وزارة الصحة.

ونوّه "مطير" بأهمية الأعمال التطوعية في تقدم ورقي الوطن والمساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية، وهي دليل دامغ على تقدم البلاد؛ مما لها من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع، أهمها التكافل والترابط التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف؛ حيث استخلف الله تعالى الإنسان في الأرض لتعميرها والمحافظة على سبل بقاء الحياة فيها.

وشدد على أهمية العناية بخدمة المرضى من قبل الفِرَق والمبادرات التطوعية كافة؛ حيث سيتم رصد ومتابعة أدائهم طيلة العام؛ لتقييم وفرز أفضلها في نهاية العام.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن "الصحة" ملتزمة بتقديم التسهيلات لأعمال الفِرَق التطوعية، وفق المتاح، من خلال الإعلان عن الفرص التطوعية بمنصتها، واحتساب ساعات التطوع للفريق، كما تلتزم "الصحة" بتقديم الدورات التدريبية اللازمة في مجال التطوع الصحي لكل فريق حسب تخصصه؛ بالإضافة إلى تقديم خطابات شكر وتزكيات لرعاة برامج المبادرات في حال طلب ذلك.

وذكر ممثلو الاتفاقيات أنهم ملزمون بتقديم الدعم لـ"صحة مكة المكرمة"، من خلال استثمار إمكانياتهم وقدراتهم للمساندة في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمنشآت الصحية، ومشاركة الصحة في الفعاليات والأيام العالمية الصحية، بالإضافة إلى تمثيلها في المناسبات المحلية والدولية؛ وفقًا للسياسة المعمول بها في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة؛ حيث إنهم متطوعون يرغبون في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,256
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,324
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,351

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة