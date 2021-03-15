النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. تحرير شارعين بـ"بغدادية جدة" وإزالة مبنيين على مرفقين حكوميين

جهود لـ"الأمانة" لتحسين المشهد البصري اتخذت بعدها الإجراءات النظامية

حررت أمانة محافظة جدة، شارعين بحي البغدادية جنوب غرب المحافظة؛ وذلك بعد رصد التعديات عليهما في إطار الجهود لتحسين المشهد البصري بالحي وشملت الملاحظات البلدية، تعديات على شارعين والبناء على مرافق حكومية، واتخذت حيالها الإجراءات النظامية بمشاركة بلدية البلد والجهات المعنية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة المهندس عمرو الدقس، أن الأمانة رصدت الموقع الأول في حي البغدادية الغربية وهو عبارة عن مبنى شعبي مقام على مرفق حكومي وجرى إزالة المبنى المخالف وفتح الشارع للسكان.

وأضاف أن الشارع الآخر يقع في حي البغدادية الشرقية وهو كذلك مبنى شعبي مقام على مرفق حكومي واتخذت الأمانة الإجراء اللازم بالإزالة وإعادة فتح الشارع.

وأشار "الدقس" إلى أن أمانة جدة تواصل جهودها لتحسين المشهد البصري على الطرق والشوارع وداخل الأحياء السكنية، مستعينة في ذلك بفرق رقابية وأنظمة رصد رقمية للمتابعة والمعالجة، إلى جانب استقبال البلاغات والملاحظات من السكان عبر مركز (940) وتطبيق "بلدي"، مثمناً تعاونهم الإيجابي في معالجة الظواهر السلبية وتحسين الخدمات البلدية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. تحرير شارعين بـ"بغدادية جدة" وإزالة مبنيين على مرفقين حكوميين
سبق

حررت أمانة محافظة جدة، شارعين بحي البغدادية جنوب غرب المحافظة؛ وذلك بعد رصد التعديات عليهما في إطار الجهود لتحسين المشهد البصري بالحي وشملت الملاحظات البلدية، تعديات على شارعين والبناء على مرافق حكومية، واتخذت حيالها الإجراءات النظامية بمشاركة بلدية البلد والجهات المعنية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة المهندس عمرو الدقس، أن الأمانة رصدت الموقع الأول في حي البغدادية الغربية وهو عبارة عن مبنى شعبي مقام على مرفق حكومي وجرى إزالة المبنى المخالف وفتح الشارع للسكان.

وأضاف أن الشارع الآخر يقع في حي البغدادية الشرقية وهو كذلك مبنى شعبي مقام على مرفق حكومي واتخذت الأمانة الإجراء اللازم بالإزالة وإعادة فتح الشارع.

وأشار "الدقس" إلى أن أمانة جدة تواصل جهودها لتحسين المشهد البصري على الطرق والشوارع وداخل الأحياء السكنية، مستعينة في ذلك بفرق رقابية وأنظمة رصد رقمية للمتابعة والمعالجة، إلى جانب استقبال البلاغات والملاحظات من السكان عبر مركز (940) وتطبيق "بلدي"، مثمناً تعاونهم الإيجابي في معالجة الظواهر السلبية وتحسين الخدمات البلدية.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
02:11 PM

شاهد.. تحرير شارعين بـ"بغدادية جدة" وإزالة مبنيين على مرفقين حكوميين

جهود لـ"الأمانة" لتحسين المشهد البصري اتخذت بعدها الإجراءات النظامية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
2,678

حررت أمانة محافظة جدة، شارعين بحي البغدادية جنوب غرب المحافظة؛ وذلك بعد رصد التعديات عليهما في إطار الجهود لتحسين المشهد البصري بالحي وشملت الملاحظات البلدية، تعديات على شارعين والبناء على مرافق حكومية، واتخذت حيالها الإجراءات النظامية بمشاركة بلدية البلد والجهات المعنية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة المهندس عمرو الدقس، أن الأمانة رصدت الموقع الأول في حي البغدادية الغربية وهو عبارة عن مبنى شعبي مقام على مرفق حكومي وجرى إزالة المبنى المخالف وفتح الشارع للسكان.

وأضاف أن الشارع الآخر يقع في حي البغدادية الشرقية وهو كذلك مبنى شعبي مقام على مرفق حكومي واتخذت الأمانة الإجراء اللازم بالإزالة وإعادة فتح الشارع.

وأشار "الدقس" إلى أن أمانة جدة تواصل جهودها لتحسين المشهد البصري على الطرق والشوارع وداخل الأحياء السكنية، مستعينة في ذلك بفرق رقابية وأنظمة رصد رقمية للمتابعة والمعالجة، إلى جانب استقبال البلاغات والملاحظات من السكان عبر مركز (940) وتطبيق "بلدي"، مثمناً تعاونهم الإيجابي في معالجة الظواهر السلبية وتحسين الخدمات البلدية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,088
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,243
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,415

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة