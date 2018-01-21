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في الجولة 18 من دوري المحترفين .. "أبها" يعيد الاتفاق لـ "سكة الأحزان"

نجح فريق أبها الأول لكرة القدم في التغلب على شقيقه الاتفاق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام .

وانتهت المباراة بفوز أبها بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهداف المباراة جاءت في البداية عن طريق ساري عمرو وصالح العمري في الدقيقتين 38 و81 قبل أن ينجح اللاعب عبدالله السالم في الدقيقة 97 في إحراز هدف الاتفاق الوحيد .

بتلك النتيجة رفع أبها رصيده من النقاط عند النقطة رقم 25 فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 19.

الاتفاق أبها الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الجولة 18 من دوري المحترفين .. "أبها" يعيد الاتفاق لـ "سكة الأحزان"
سبق

نجح فريق أبها الأول لكرة القدم في التغلب على شقيقه الاتفاق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام .

وانتهت المباراة بفوز أبها بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهداف المباراة جاءت في البداية عن طريق ساري عمرو وصالح العمري في الدقيقتين 38 و81 قبل أن ينجح اللاعب عبدالله السالم في الدقيقة 97 في إحراز هدف الاتفاق الوحيد .

بتلك النتيجة رفع أبها رصيده من النقاط عند النقطة رقم 25 فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 19.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
08:43 PM
اخر تعديل
21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
03:22 AM

في الجولة 18 من دوري المحترفين .. "أبها" يعيد الاتفاق لـ "سكة الأحزان"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,547

نجح فريق أبها الأول لكرة القدم في التغلب على شقيقه الاتفاق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام .

وانتهت المباراة بفوز أبها بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهداف المباراة جاءت في البداية عن طريق ساري عمرو وصالح العمري في الدقيقتين 38 و81 قبل أن ينجح اللاعب عبدالله السالم في الدقيقة 97 في إحراز هدف الاتفاق الوحيد .

بتلك النتيجة رفع أبها رصيده من النقاط عند النقطة رقم 25 فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 19.

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